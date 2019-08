Kuzey Irak Heyeti Mersin’de

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Kuzey Irak ile ilişkileri her alanda daha iyi noktaya getirilebileceklerini belirterek, bu konuda her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu söyledi. Seçer, “Mersin’den Kuzey Irak’a ihracatı artırmak için girişimler yapabiliriz. Bölge insanlarının kültürel, sosyal alanlarda bir arada olmaları için katkı vermeye de hazırız” dedi. Kuzey Irak Ulaştırma Bakan Yardımcısı Sadullah İbrahim İsmayil, Karayolları Genel Müdürü Mahsum İbrahim Sayit ve Dohuk Karayolu Müdürü Teli Mohammed Yonus, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, karşılıklı ilişkilerin gerçekleştirilmesi noktasında işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’ni ülke olarak önemsediklerini, kendi görüşünün de bu yönde olduğunu aktaran Seçer, “İlişkilerimizi, kültürel, sosyal, ekonomik her alanda daha iyi noktaya getirilebiliriz” diyerek, işbirliğinin önemine dikkat çekti. Bu işbirliğinin her iki ülke insanları için de fayda sağlayacağını belirten Seçer, “Ben de Mersin belediye başkanı olarak bu konuda her türlü katkıyı yapmaya hazırım. Bu bölgede de Kuzey Irak yurttaşı olup iş yapan birçok iş adamı var; birçoğunu şahsen tanıyorum. Kuzey Irak’ta da Mersinli iş adamları var. Son yıllarda Türkiye’nin bölgeye yaptığı ihracatta, Mersin’in yaklaşık yüzde 3,4 oranında payı var; 300 milyon dolar gibi bir ihracatımız söz konusu. Bunun artırılması için bazı girişimler yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

Seçer, ayrıca her alanda, özellikle belediyecilik hizmetleri anlayışında, yeni şehirler oluşturulmasında ve daha birçok alanda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak işbirliğine hazır olduğunu da söyleyerek, “Bölge insanlarının kültürel, sosyal alanlarda bir arada olmaları için katkı vermeye de hazırız” dedi.