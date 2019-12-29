Kuzey Irak Kürt Bölgesi Asyalıların da Ekmek Kapısı Oldu

Kuzey Irak Kürt Bölgesi yaşanan sorunlara rağmen binlerce kişinin ekmek kapısı olmayı sürdürüyor. Özellikle Bangladeş, Hindistan, Pakistan, Nepal gibi Asya ülkelerinden binlerce kişi çalışmak üzere Kürt bölgesine geliyor.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de bulunan Niştiman pazarında sigara tezgahının başında duran iki kişi dikkat çekiyor. Yüz hatlarından ve renklerinden Asyalı oldukları hemen anlaşılıyor. Kendi aralarında kendi dillerini konuşuyorlar. Müşterileriyle ise Asya aksanıyla Kürtçe konuşuyorlar.

Bugünlerde Kürt bölgesinde çok sayıda Asyalı görmek mümkün. Çoğunluğu Bangladeşli olsa da, Hindistan, Pakistan, Nepal, Filipinler gibi ülkelerin vatandaşları da çalışmak için bölgeye gelmiş. Bunlardan biri de Pakistanlı Mahmud Selim. Kale önündeki meydanda oyuncak satıyor. VOA Türkçe’ye konuşan Selim, iki yıldır Erbil’de olduğunu belirterek, “Bizim ülkemizde iş çok azdı, o nedenle ben de buraya geldim. İki yıldır buradayım. İlk yıl şirkette çalıştım, bu yıl iş yok. Şimdi burada çalışıyorum. Günde 10 bin dinar kazanıyorum. Yetmiyor bize, ama ne yapalım. 15 kişi bir evde yaşıyoruz. Kazandığım paranın bir kısmını aileme gönderiyorum” dedi.