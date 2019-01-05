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Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 17:12 | Son Güncelleme

IRAK'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

İlkay DİKİCİ-Doğanay YAVUZ-İSTANBUL (DHA)-IRAK'ın kuzeyinde devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mahmut Mücahit Ülgen için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin annesi Kamer Ülgen, babası Hüseyin Ülgen, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Birinci Ordu Komutanı Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ile yakınları ve askeri erkan katıldı.
Törende şehidin babası Kamer Ülgen taziyeleri kabul etti. Uzman Onbaşı Mücahit Ülgen için ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Şehit için helallik istendi. Namazın ardından şehidin naaşı top arabasına konuldu. Şehit er Kurfalı Şehitliği'ne defnedildi.
(FOTOĞRAF)

(geniş haber) Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı(geniş haber) Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı(geniş haber) Kuzey Irak şehidi son yolculuğuna uğurlandı

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