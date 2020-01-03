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  4. Kuzey Irak şehidinin cenazesi memleketi Tokat’a getirildi

Kuzey Irak şehidinin cenazesi memleketi Tokat’a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 19:11 | Son Güncelleme

Irak’ın Kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatındaki çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık’ın cenazesi memleketi Tokat’a getirildi.İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi İkitelli Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık’ın (25) cenazesi memleketi Tokat’a getirildi.

Irak’ın Kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatındaki çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık’ın cenazesi memleketi Tokat’a getirildi.
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi İkitelli Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık’ın (25) cenazesi memleketi Tokat’a getirildi. Askeri uçakla Tokat Hava Limanına getirilen şehidin cenazesini il protokolü karşıladı. Şehidin babası Ali Işık, annesi Hayriye Işık’la yakınları da şehidin bulunduğu uçaktan inerek tören alanına geçti. Askerlerin omuzlarında uçakta indirilen şehidin cenazesi, cenaze aracı ile Almus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şehidin cenazesi Cihet köyünde cumartesi günü defnedilecek.

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