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  4. Kuzey Irak şehidinin cenazesi, memleketi Tokat’ta toprağa verildi

Kuzey Irak şehidinin cenazesi, memleketi Tokat’ta toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 12:14 | Son Güncelleme

Irak’ın Kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatındaki çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık’ın cenazesi memleketi Tokat’ta toprağa verildi.İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi İkitelli Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık’ın (25) cenazesi akşam saatlerinde memleketi Tokat’a getirilerek Almus Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Irak’ın Kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatındaki çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık’ın cenazesi memleketi Tokat’ta toprağa verildi.
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesi İkitelli Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık’ın (25) cenazesi akşam saatlerinde memleketi Tokat’a getirilerek Almus Devlet Hastanesi morguna konuldu. Sabah saatlerinde şehidin cenazesi hastane morgundan alınarak Cihet Köyü Cemevine getirildi. Şehidin babası Ali Işık ile ağabeyi Tolga cenaze töreninde metanetini korumaya çalışırken, annesi Hayriye Işık ağıtları yaktı.
Şehit daha önce de yaralanmış
Şehidin amcası Rafet Işık törende yaptığı konuşmada, şehidin ağabeyinin düğüne 15 gün önce geldiğinde annesinin vücudunda ufuk tefek yaraları olduğunu fark etmiş olduğunu ifade ederek, “Annesi ‘gitme’ diye özellikle rica etti. ‘Ben askerim gideceğim’ demiş. Rabbim rahmet eylesin acımız büyük” diye konuştu.
İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrasında şehidin cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

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