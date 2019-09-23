KUZEY IRAK ŞEHİTLERİ, TÖRENLE MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

IRAK kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonda, ikmal konvoyunun geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı'nın infilak etmesi sonucu, şehit olan Topçu Teğmen Fikret Dinçer (26) ile Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk (31), Hakkari'de akşam saatlerinde düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Irak'ın Kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürütülen operasyonlarda, seyir halinde olan ikmal konvoyun geçisi sırasında, teröristlerce daha önce yola döşenen EYP patladı. Patlamada, Topçu Teğmen Fikret Dinçer ile Piyade Astsubay Üstçavuş Volkan Tantürk şehit oldu. Şehit askerler için bugün akşam saatlerinde Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutan Vekili Albay Hamdi Ünal Akmeşe, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Vali Yardımcı İdris Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.