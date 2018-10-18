Kuzey Irak'ta 3 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesine 17 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 3 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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