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Kuzey Irak'ta 3 terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 09:10 | Son Güncelleme

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kuzey Irak'ta 3 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina bölgesine 17 Ekim 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı 3 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
F-16 Metina kuzey ırak

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