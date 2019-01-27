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Kuzey Irak'taki saldırı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2019 00:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Irak'taki üsse saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Altun, saldırganların sivillerin arasına gizlenerek Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını söyledi.

Kuzey Irak'taki saldırı ile ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama!

Altun'un açıklamaları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, saldırganların sivillerin arasına gizlenerek Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını bildirdi.

PKK'lı teröristlerin sosyal medya ve diğer mecralarda bugün yaşanan saldırı hakkında dezenformasyon faaliyeti yürüttüğünü tespit ettik. (AA)

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Cumhurbaşkanlığı kuzey ırak Fahrettin Altun

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