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Kuzey Irak'ta 14 terörsit etkisiz hale getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.11.2018 19:27 | Son Güncelleme

KUZEY Irak'ta bugün düzenlenen hava harekâtları sonucu 14 terörist etkisiz hale getirildi.

ANKARA, (DHA)- KUZEY Irak'ta bugün düzenlenen hava harekâtları sonucu 14 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan açıklamada, terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edildiği de belirtildi. Açıklama şöyle:

"Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan ve Haftanin bölgelerine 19 Kasım 2018'de düzenlenen hava harekâtları neticesinde terör örgütüne ait silah mevzi ve mühimmat depoları imha edilmiş, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olan silahlı on dört terörist etkisiz hale getirilmiştir."

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