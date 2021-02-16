Kuzey Irak’ta ABD Üssüne Roketli Saldırı

Erbil yakınlarında ABD’ye ait askeri üs yakınına düzenlenen roket saldırısında bir sivil çalışan hayatını kaybetti, aralarında bir Amerikan askeri olmak üzere beş kişi de yaralandı.

ABD’nin İran destekli milislerle arasındaki gerginliğin tırmandığı Irak’ta düzenlenen bu saldırı son bir yıldır Amerikan askerlerini hedef alan en kanlı saldırı oldu.

Yerel Kürt güvenlik güçleri en az üç roketin gece geç saatlerde Erbil Uluslararası Havaalanı yakınlarına düştüğünü kaydetti. ABD kuvvetlerinin askeri üssü havaalanının yakınında yer alıyor.

Yetkililer, Erbil ve yakınlarına yerel saatle gece 9.30 civarında bir dizi roket atıldığını ve yaralananlar olduğunu duyurdu, ancak başka açıklama yapmadı.

Saldırının sorumluluğunu Saraya Evliya El Dam adlı grup üstlendi. Iraklı yetkililer örgütün İran’la bağlantılı olduğunu ve geçmişte koalisyon güçlerine, koalisyon için görev yapan sivil çalışanlara ve aralarında Bağdat’taki büyükelçilik de dahil olmak üzere ABD’ye ait yapılara bir dizi roket ve bombalı saldırı düzenlediğini bildirdi.

Irak’taki uluslararası koalisyonu hedef alan Mart ayındaki son büyük saldırıda iki Amerikalı ve bir İngiliz asker ölmüştü.

Geçen yıl Ocak ayında ABD’ye ait İHA’larla Bağdat’ta düzenlenen bir saldırıda İranlı Devrim Muhafızları komutanlarından Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle ABD ve İran arasında artan gerginlik Ortadoğu’nun büyük bir çatışmanın eşiğinden dönmesine neden olmuştu.

