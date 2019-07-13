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Kuzey Irak’ta bir ilk

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2019 16:59 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı Mesut Barzani’nin oğlu olan Mesrur Barzani’nin başbakanlığındaki yeni IKBY hükümetinde tarihte ilk kez bir Türkmen vekil bakan oldu.Mesrur Barzani başbakanlığındaki yeni IKBY hükümetinde tarihte ilk kez bir Türkmen vekil bakan oldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) eski Başkanı Mesut Barzani’nin oğlu olan Mesrur Barzani’nin başbakanlığındaki yeni IKBY hükümetinde tarihte ilk kez bir Türkmen vekil bakan oldu.
Mesrur Barzani başbakanlığındaki yeni IKBY hükümetinde tarihte ilk kez bir Türkmen vekil bakan oldu. Türkiye dostu Kürdistan Parlamentosu Türkmen Cephesi Milletvekili Aydın Maruf Selim’in, Irak’ta Mesrur Barzani başbakanlığındaki Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinde IKBY Bölge Devlet Bakanı olması, Türkiye dostu Türkmenleri sevince boğdu. Selim, ’IKBY Bölge Devlet Bakanı’ oluşunun ardından yaptığı açıklamada Türkmenlerin sahipsiz olmadığını belirterek, Türkmenlere her zaman destek veren Türkiye’ye teşekkür etti. Selim, destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na da minnettar olduğunu söyledi.
Meclis’te dün yemin ederek Bakanlık görevine resmen başlayan Selim ayrıca Kürdistan Parlamentosu Türkmen Cephesi Milletvekili olduğu Şubat 2018’de Afrin harekatında Türkiye’yi desteklediği gerekçesiyle şikayet edilmiş ve hakkında meclis soruşturması açılmıştı.

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