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Kuzey Irak'ta bir Türk askeri ve beş sivil yaşamını yitirdi

19.06.2020 22:40 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde PKK'ya karşı düzenlediği operasyonlarda bir Türk askeri yaşamını yitirirken Iraklı yetkililer beş sivilin hava saldırılarında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kuzey Irak'ta bir Türk askeri ve beş sivil yaşamını yitirdi

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik Pençe-Kaplan operasyonunu sürdüren Türkiye'nin hava saldırılarında bir Türk askeri yaşamını yitirirken Iraklı yetkililer dördü Cuma günü ve biri dün olmak üzere toplam beş sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Pençe-Kaplan operasyonu sırasında çıkan çatışmada yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın sevkedildiği hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bakanlık ayrıca operasyonlar sırasında Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lının hava harekâtıyla "etkisiz hale getirildiğini" açıkladı.

Dohuk iline bağlı Chiladzi'nin belediye başkanı Ouarchine Mayi, Cuma günkü hava saldırılarında araçları isabet alan üç sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Bölgedeki diğer bir yerel yetkili olan Serbest Sabri de iki gündür kayıp olan başka bir sivilin cesedinin bulunduğunu açıkladı. Dün de bir çobanın hava saldırısında hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Türkiye 14 ve 17 Haziran tarihlerinde Kuzey Irak'taki PKK lojistik varlık ve kamplarına yönelik Pençe-Kartal ve Pençe-Kaplan adında iki operasyon başlatmıştı.

Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Salı ve Perşembe günleri Irak Dışişleri Bakanlığına çağrılmış, Türkiye'nin operasyonları "Irak'ın egemenliğini ihlal ettiği" gerekçesiyle kınanarak kendisine nota verilmiş, Türkiye, operasyonları derhal durdurmaya çağrılmıştı.

AFP / SSB, BK

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