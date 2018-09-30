HABER

Kuzey Irak'ta gözler sandıkta

30.09.2018 16:41 | Son Güncelleme

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) seçmenler parlamentonunun yeni üyelerini belirlemek üzere sandık başında.

Kuzey Irak'ta gözler sandıkta

Seçimlerin favorisi iktidardaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP).Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bağımsızlığını ilan etmesinden yaklaşık bir yıl sonra parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere seçimlere gitti. Yerel saatle 8'de açılan sandıklar 18'de kapanıyor. 3 milyon 85 bin seçmen Erbil'deki parlamentonunun 111 üyesini belirlemek üzere sandık başına çağrıldı. Seçimlerde 40'tan fazla parti ve gruptan 750'den fazla aday yarışıyor. Seçimlerin favorisi iktidardaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP). KDP'nin parlamentoda hâlihazırda 38 sandalyesi bulunuyor. Geleneksel rakibi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (PUK) ise 18. Son yıllarda yükselişe geçen Goran (Değişim) Hareketi parlamentoda 24 sandalye ile temsil ediliyor. Toplam 111 sandalyeli Kürdistan Parlamentosu'nda Hristiyan, Türkmen ve Ermeniler için 11 sandalye ayrılıyor.

Kürdistan Bölgesi Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu seçim sonuçlarının 72 saat içinde açıklanacağını duyurdu. Seçimlerin ardından parlamento, yeni başkanı seçecek. Bu konuda en büyük çekişmenin KDP ve PUK arasında yaşanması bekleniyor.

Oyunu Erbil'in Ankava semtinde kullanan IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları ülkenin önümüzdeki dört yıl kaderini belirleyecek bu seçimlerde oy vermeye çağırdı.

Bağımsızlık ilanı krize sürüklemişti

Eski başkan Mesut Barzani 25 Eylül 2017'de IKBY'yi referandumuna götürmüş ve sandıktan yaklaşık yüzde 93 oranında "bağımsızlığa evet" oyu çıkmıştı. Referandumun ardından IKBY ile Bağdat'taki merkezi hükümet arasındaki gerginlik tırmanmış ve Bağdat yönetimi zengin petrol kaynaklarına sahip Kerkük ve diğer ihtilaflı bölgelerin kontrolünü peşmergeden almıştı. Geçen yıl 1 Kasım'da yapılması planlanan seçimler, Irak ordusunun bu bölgelere yönelik operasyonları nedeniyle ertelenmişti. Yaşanan gerginliğin ardından IKBY ağır bir ekonomik krize sürüklenmiş, geçen yılın sonlarında memurlar ve peşmergenin maaşları ödenemediği için bölgede protesto gösterileri düzenlenmişti.

Almanya'nın IKBY'de 100'den fazla askeri bulunuyor. Alman askerleri Erbil'de peşmergelere mayınların etkisiz hâle getirilmesi ve lojistik gibi konularda destek sunuyor. Berlin IŞİD'le mücadele amacıyla peşmergeye silah yardımı da yapmıştı.

dpa,AFP,rtr/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERTuncay’ın gerçek yüzünü bilsinlerTuncay’ın gerçek yüzünü bilsinler
Edirne'de göçmenleri taşıyan bot alabora oldu, 5 kişi hayatını kaybettiEdirne'de göçmenleri taşıyan bot alabora oldu, 5 kişi hayatını kaybetti
Donald Trump'tan Kim Jong Un açıklaması: Birbirimize aşık oldukDonald Trump'tan Kim Jong Un açıklaması: Birbirimize aşık olduk
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Kemal İnci yaşamını yitirdi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

O Ses Türkiye jürisine Acun Ilıcalı'dan zam dopingi

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Son dakika! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 'acil' kodlu fırtına uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Köln Merkez Camisi açılışında o ayrıntıyı Alman Bild yazdı

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

Yalova'dan sonra Muğla'da korkutan görüntü! Depremin habercisi mi?

İlginizi Çekebilir

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Endonezya'da önce deprem sonra tsunami! Ölü sayısı artıyor

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Erdoğan'dan çok sert Can Dündar açıklaması

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Almanya krizine ilişkin Can Dündar'dan ilk açıklama geldi!

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Son dakika! Yolcu uçağı denize acil iniş yaptı

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Evli öğretmen iki erkek öğrencisiyle basıldı! Rezalet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Donald Trump'tan Kim Jong Un açıklaması: Birbirimize aşık olduk

Donald Trump'tan Kim Jong Un açıklaması: Birbirimize aşık olduk

Dünya üzerinde görülmüş en büyük kasırgalar

Dünya üzerinde görülmüş en büyük kasırgalar

Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2

Dünyanın izlediği klip: Numa numa 2

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi

Endonezya'daki depremde ölü sayısı 832’ye yükseldi

Elon Musk, Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa edecek

Elon Musk, Tesla Yönetim Kurulu Başkanlığından istifa edecek

ABD'nin gözü kulağı bu olayda! Trump'ın adayı için FBI harekete geçti!

ABD'nin gözü kulağı bu olayda! Trump'ın adayı için FBI harekete geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.