Kuzey Irak'ta gözler sandıkta

Seçimlerin favorisi iktidardaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP).Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) bağımsızlığını ilan etmesinden yaklaşık bir yıl sonra parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere seçimlere gitti. Yerel saatle 8'de açılan sandıklar 18'de kapanıyor. 3 milyon 85 bin seçmen Erbil'deki parlamentonunun 111 üyesini belirlemek üzere sandık başına çağrıldı. Seçimlerde 40'tan fazla parti ve gruptan 750'den fazla aday yarışıyor. Seçimlerin favorisi iktidardaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP). KDP'nin parlamentoda hâlihazırda 38 sandalyesi bulunuyor. Geleneksel rakibi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (PUK) ise 18. Son yıllarda yükselişe geçen Goran (Değişim) Hareketi parlamentoda 24 sandalye ile temsil ediliyor. Toplam 111 sandalyeli Kürdistan Parlamentosu'nda Hristiyan, Türkmen ve Ermeniler için 11 sandalye ayrılıyor.

Kürdistan Bölgesi Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu seçim sonuçlarının 72 saat içinde açıklanacağını duyurdu. Seçimlerin ardından parlamento, yeni başkanı seçecek. Bu konuda en büyük çekişmenin KDP ve PUK arasında yaşanması bekleniyor.