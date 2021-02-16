Kuzey Irak'ta Soruşturmaya Destek Verilecek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD’nin Kuzey Irak’taki askeri üssüne düzenlenen roketli saldırıdan dolayı öfke duyduğunu bildirdi. Psaki saldırıda Irak’ta görev yapan uluslararası koalisyon güçleri için çalışan bir sivilin hayatını kaybettiğini ve aralarında Amerikalı bir askerin de yer aldığı ABD liderliğindeki koalisyon askerlerinin bazılarının yaralandığını hatırlattı. ‘‘Irak Kürdistan Bölgesi’nde dün gece meydana gelen saldırıdan dolayı öfkeliyiz’’ diyen Psaki, Irak halkının uzun süredir bu tür şiddet eylemlerine mahkum edildiğini ve egemenliklerinin ihlal edildiğini kaydetti. Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesut Barzani ile, Savunma Bakanı Lloyd Austin’in de Irak Savunma Bakanı ile telefonda görüşerek, yürütülen soruşturma konusunda destek sunduğu belirtildi. Saldırının sorumluluğunun henüz resmen bir gruba atfedilmediğini belirten Beyaz Saray Sözcüsü, ‘‘Iraklı ortaklarımızla sorumluların tespit edilmesi konusunda yakın temas içindeyiz’’ dedi. Psaki, ABD’nin uygun bulduğu zamanda uygun şekilde saldırıya yanıt verme hakkının saklı olduğunu kaydetti; ancak Joe Biden yönetiminin önceliğinin diplomasi olduğuna da vurgu yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da günlük basın toplantısında Irak’taki saldırıya yanıt vermek için henüz erken olduğunu söyledi. Price, ‘‘Ne olduğu anlaşılmadan yanıt vermek erken davranmak olur’’ dedi. Price, ABD’nin saldırıya Iraklı müttefikleriyle ortaklık içinde yanıt verme hakkının saklı olduğunu söyledi. ‘‘Suudi Arabistan’la ilişkiler dengelenecek’’ Beyaz Saray brifinginde Suudi Arabistan da gündemdeydi. Sözcü Psaki, ABD’nin Riyad’la ilişkileri yeniden dengeye oturtmayı planladığını ve iki ülke arasındaki temasın Veliaht Prens Muhammed bin Selman yerine Kral Selman bin Abdülaziz aracılığıyla kurulacağını bildirdi. ‘‘Suudi Arabistan bölgedeki tehditlerden kendini koruyor ve bu konuda kritik ihtiyaçları var. Bunlar konusunda onlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz’’ diyen Beyaz Saray Sözcüsü, ancak kaygı duyulan alanların olduğuna da dikkat çekeceklerini söyledi. Biden ilk Netanyahu ile konuşacak Psaki ayrıca Biden’ın yakın zamanda İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yla bir telefon görüşmesi planladığını da kaydetti. Sözcü, Netanyahu’nun Biden’ın bölgede konuşacağı ilk lider olacağını vurguladı.

Biden’ın 20 Ocak’ta başkanlık görevini devralmasından bu yana Netanyahu ile görüşmemiş olması ve Suudi Arabistan’la ilgili açıklamaları, dış politikasının Ortadoğu ayağının eski Başkan Trump’ınkinden farklılık göstereceği şeklinde yorumlanıyor. Eski yönetimde Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’ın Veliaht Prens ile yakın ilişkileri vardı. Trump, Netanyahu’nun yakın müttefikiydi ve yönetimi sırasında Filistinlilerle neredeyse hiç temas kurmayarak ABD’yi İsrail’e güçlü şekilde destek veren bir çizgiye çekmişti. Psaki, İsrail’in hala önemli bir ortak olduğunu söyledi ve iki ülke heyetlerinin başkanlar düzeyinde olmasa bile önemli konularda temas halinde olduklarını kaydetti. ‘‘Kuzey Akım 2 konusunda tavrımız değişmedi’’ Psaki, Rusya’dan Almanya’ya doğalgaz taşıması planlanan Kuzey Akım 2 boru hattı projesiyle ilgili de açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü, ‘‘Kuzey Akım konusundaki tavrımız çok net ve bu değişmedi. Başkan Biden Kuzey Akım 2’nin kötü bir anlaşma olduğunu daha önce de söyledi. Çünkü bu anlaşma Avrupa’yı bölüyor; Ukrayna ve Orta Avrupa’yı Rusya’nın manipülasyonlarına açık hale getiriyor. Avrupa’nın kendi enerji ve güvenlik stratejisi hedefleriyle çelişiyor’’ dedi.