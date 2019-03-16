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Kuzey Irak’tan Gümüşhane’ye acı haber

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2019 14:31 | Son Güncelleme

Kuzey Irak’ta devam eden terör operasyonları sırasında şehit olan askerlerden birisinin Gümüşhaneli olduğu öğrenildi.Milli Savunma Bakanlığı öğle saatlerinde Irak’ın kuzeyindeki operasyonlar esnasında çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 8 askerin de yaralandığını açıklamıştı.

Kuzey Irak’tan Gümüşhane’ye acı haber

Kuzey Irak’ta devam eden terör operasyonları sırasında şehit olan askerlerden birisinin Gümüşhaneli olduğu öğrenildi.
Milli Savunma Bakanlığı öğle saatlerinde Irak’ın kuzeyindeki operasyonlar esnasında çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğu, 8 askerin de yaralandığını açıklamıştı. Olayda şehit olan askerlerden birisinin Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı Günyüzü köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Taşkın Temel olduğu bildirildi. Köyün Cami Mahallesinde yaşayan Temel ailesinin 6 çocuğundan birisi olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Taşkın Temel’in bekar olduğu öğrenildi. Acı haberin alınmasının ardından ilçe protokolü acılı aileye bilgi vermek üzere köye giderken Temel’in, 2 aydır Kuzey Irak bölgesinde görev yaptığı babasının da emekli olduktan sonra köyde kahvehane işlettiği öğrenildi.
Şehit Uzman Çavuş Temel’in pazartesi günü düzenlenecek törenin ardından aynı köyde toprağa verilmesi bekleniyor.

Kuzey Irak’tan Gümüşhane’ye acı haber

Kuzey Irak’tan Gümüşhane’ye acı haber

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