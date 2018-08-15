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Kuzey Irak'tan Türkiye'ye kaçak giren terörist yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 12:24 | Son Güncelleme

KUZEY Irak kırsalında eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren, terör örgütü PKK/KCK mensubu S.E.

Kuzey Irak'tan Türkiye'ye kaçak giren terörist yakalandı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KUZEY Irak kırsalında eğitim aldıktan sonra Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren, terör örgütü PKK/KCK mensubu S.E. ile terör örgütünün propagandasını yaptığı öne sürülen 2 kişi, Kocaeli'de yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Körfez ve Darıca ilçelerinde yapılan operasyonlarla terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu ve Kuzey Irak kırsalında eğitim gördükten sonra kaçak yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen S.E. isimli teröristi ve sosyal medya hesaplarından PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen M.T. ve A.Ş.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından terörist S.E. ve M.T. ile A.Ş. adliyeye sevk edildi.

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Kuzey Irak'tan Türkiye'ye kaçak giren terörist yakalandıKuzey Irak'tan Türkiye'ye kaçak giren terörist yakalandı

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