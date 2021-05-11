Kuzey İrlanda'da 50 yıl önce katledilen 10 sivilin masum olduğu ortaya çıktı

Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta görülen mahkemede, Yargıç Siobhan Keegan, İngiliz ordusunun, Ağustos 1971'de aralarında 8 çocuk annesi bir kadın ile bir Katolik rahibin de bulunduğu 10 kişinin 9'unun ölümünden sorumlu olduğuna hükmetti.

kurban John McKerr'i öldüren ateşin nereden geldiğini belirlemek için yeterli kanıt olmadığını kaydeden Keegan, ancak o dönem cinayet hakkında yeterli soruşturma yapılmamasını "şoke edici" olarak nitelendirdi.

Olayın Kuzey İrlanda'da kaotik bir dönemde yaşandığını ifade eden Yargıç, ancak İngiliz ordusunun cinayetlerinde askerlerin güç kullanımının "orantısız" olduğuna karar verdi. Keegan, öldürülenlerden hiçbirinin paramiliter gruplara üyeliği bulunmadığını ve söz konusu dönemde herhangi bir yanlışa bulaşmadıklarını açıkladı.

Savunma Bakanlığının, kurbanların İngiltere'yle birlik yanlısı paramiliter grup üyesi bir keskin nişancı tarafından vurulmuş olabileceği yönündeki iddiasını reddeden Yargıç, ancak ateşi hangi askerlerin açtığının belirlenemediğini söyledi.

Kurbanlardan birinin vurulduğu sırada molotofkokteyli attığı iddialarını da reddeden Keegan, "Hiçbir tehdit oluşturmayan masum bir adamdı." dedi. Soruşturmaya, elinden yaralanan ancak daha sonra kalp krizinden ölen Paddy McCarthy eklenmedi.