Kuzey İrlanda'da bir polis memurunun arabasının altında bomba bulundu

Kuzey İrlanda Polis Yetkilisi Mark McEwan, yaptığı açıklamada, bombayla aracı ve çevresinde bulunan herkesi yakabilecek düzeyde ateş topu oluşturulmasının hedeflendiğini ifade ederek, "Burada asıl üzücü olan, teröristlerin bombayı arabanın arkasına yani kurbanın üç yaşındaki kızının oturduğu noktaya yerleştirmesi. Bu, bir annenin ve yeni yürümeye başlayan çocuğunun hayatına hiçbir önem verilmediğini gösteriyor. "dedi.

McEwan, Dungiven kentindeki olaydan Yeni IRA'nın sorunlu olduğunu düşündüklerini de belirtti.

'BOMBALARA VE MERMİLERE GERİ SÜRÜKLENMEYECEĞİZ'

Kuzey İrlanda Başbakanı ve Demokratik Birlik Partisi lideri Arlene Foster, hedef alınmak istenen kadın polis memuru ile görüştüğünü belirterek, "Ona ve ailesine zarar vermek isteyenleri kınadığımızı ve onu desteklediğimizi iletmek istedim." dedi.

Olayı, "pervasız ve nafile çaba" olarak niteleyen Foster, "Siyasi anlaşmazlıklar olacaktır, ancak Kuzey İrlanda ilerlemeye devam etmek zorunda. Bombalara ve mermilere geri sürüklenmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İRLANDA SORUNU

İngiliz imparatorluğunun ilk sömürgesi İrlanda adasından İngiltere'nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan 1998'e kadar Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere ile birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve terör olaylarına sahne olmuştu. 40 yıla yayılan ve "Sorunlar" diye anılan yıllarda terör olaylarında 3 bin 500 civarında kişi hayatını kaybetmişti.