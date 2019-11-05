Kuzey İrlanda polisi, adaylara yönelik tehditler konusunda uyardı

LONDRA (AA) - Ayrılıkçılar ile İngiltere yanlıları arasında gerginliklerin devam ettiği Kuzey İrlanda'da Polis Şefi Simon Byrne, seçim kampanyaları sırasında adaylara yönelik tehditlere müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Byrne, yaptığı açıklamada, "Kuzey İrlanda çapında herhangi bir aday korkutulduğu veya tehdit edildiğine yönelik delillerle gelirse bunu soruştururuz." dedi.

Adayların tehdit edilmesine müsamaha göstermeyeceklerini söyleyen Byrne, seçim kampanyası süresince görev yapacak kıdemli bir polis atadıklarını belirterek, böylece seçim nedeniyle ayrılıkçılar veya birlik yanlılarından gelebilecek tehditler ve toplumsal gerginliklere müdahalenin daha kolay olacağını ifade etti.

Olaylara duyarlı olduklarını vurgulayan Byrne, "Ancak çağrım sakin olunması ve seçim sürecine saygı duyulmasıdır." dedi.

Birlik yanlısı silahlı grupların seçimleri etkilemeye çalıştığına yönelik ellerinde istihbarat olmadığını kaydeden Byrne, "Açıkçası silahlı grupların faaliyetleri, polislik görevinin zorluklarının bir parçası." ifadesini kullandı.