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Kuzey İrlanda'da 47 yıl sonra Kanlı Pazar davası: Eski İngiliz askeri yargılanacak

14.03.2019 14:55 | Son Güncelleme

1972 yılında Londonderry kentinde İngiliz askerlerinin açtığı ateş sonucu 13 kişi hayatını kaybetmişti. Kanlı Pazar olarak bilinen olayla ilgili olarak eski bir İngiliz askerinin cinayet ve cinayete teşebbüs suçlarından yargılanacağı açıklandı.

Kuzey İrlanda'da 47 yıl sonra Kanlı Pazar davası: Eski İngiliz askeri yargılanacak

Kuzey İrlanda'da savcılar, Kanlı Pazar olarak bilinen 1972'de Londonderry kentinde 13 kişinin öldüğü olayla ilgili olarak eski bir İngiliz askerinin yargılanacağını açıkladı.

Savcılar, gerçek ismi gizlenerek F kod adıyla anılan eski askerin "iki kişiyi öldürme" ve "dört kişiyi öldürmeye teşebbüs" suçlarından yargılanacağını duyurdu.

Soruşturma kapsamında adı geçen diğer 16 eski İngiliz askeri ile o dönem Kuzey İrlanda'nın bağımsızlığı için silahlı mücadele yürüten İrlanda Cumhuriyetçi Ordusu (IRA) mensubu oldukları iddia edilen 2 kişi hakkında ise dava açılmayacak.

Kanlı Pazar, Kuzey İrlanda'nın çatışmalı tarihinin önemli dönüm noktalarından biri sayılıyor.

30 Ocak 1972'te Londonderry'de Cumhuriyetçilerin kalesi sayılan Bogside mahallesinde Katolikler tarafından, demokratik hak ve özgürlükler talebiyle düzenlenen bir gösteri sırasında İngiliz askerlerinin açtığı ateş sonucu 13 kişi ölmüş, 14 kişi de yaralanmıştı.

Ölenlerin ve yaralananların tümü silahsız Katoliklerdi.

İrlandalı ünlü rock grubu U2, Sunday Bloody Sunday adlı şarkısını, Kanlı Pazar'a ithafen bestelemişti.

Kuzey İrlanda'da 47 yıl sonra Kanlı Pazar davası: Eski İngiliz askeri yargılanacak

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