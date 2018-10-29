Kuzey İrlanda'da Ku Klux Klan kıyafetli gruba inceleme

LONDRA (AA) - Kuzey İrlanda’da polis, ırkçı örgüt Ku Klux Klan'ın (KKK) kıyafetleri ile bir cami önünde poz veren grupla ilgili inceleme başlattı.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, başkent Belfast’ın doğusundaki Newtownards kasabasında cumartesi günü bir cami önüne ırkçı örgüt KKK’nın kıyafetleri ile poz veren 10 kişilik grupla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

“Bu olayı nefret suçu kapsamında soruşturuyoruz.” ifadesi kullanılan açıklamada, bu tür suçların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulandı.

KKK kıyafetleri ile sıkılı yumrukları havada poz veren grubun fotoğrafları hafta sonunda sosyal medyada yayılmıştı.

Olayın gerçekleştiği "Newtownards İslam Merkezi"nin kapısına geçen sene domuz kafası bırakılmıştı.

ABD’de iç savaşın sona ermesinin ardından Tennessee eyaletinde 1865'te kurulan ırkçı gizli örgüt KKK, özellikle siyahilere ve farklı dinlerin mensuplarına karşı görüşleriyle biliniyor.

