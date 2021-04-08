Kuzey İrlanda'da Şiddet Sürüyor

Özellikle İngiltere yanlısı Protestanlar’ın yaşadığı bölgelerde görülen şiddet olayları, Brexit, yani İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması sonrası Kuzey İrlanda ile yeni ticari anlaşma yapılmasının ardından başladı.

Roberts’ın açıklamalarına göre son birkaç gündür geceleri yaşanan olaylarda 55 polis memuru yaralandı.

Kuzey İrlanda Emniyet Amiri Yardımcısı Jonathan Roberts, duvarın her iki tarafında yüzlerce kişinin toplandığını söyledi ve “Bu kalabalık gruplar ciddi suçlar işlediler; hem polise hem de birbirlerine saldırdılar” ifadelerini kullandı.

Son olarak, şiddete başvuran protestocuların bir otobüsü kaçırarak ateşe verdiği ve güvenlik güçlerine gaz bombasıyla saldırdığı belirtiliyor.

Kuzey İrlanda’da başkent Belfast başta olmak üzere çeşitli yerlerde devam eden şiddet sonrasında siyasi liderlerden “şiddete son verin” çağrısı geldi.

Belfast Emniyet Amiri Yardımcısı Roberts, olaylara çok sayıda gencin katıldığına tanıklık ettiklerini belirterek, “Bu gençlerin eylemleri kimisinde yetişkinler tarafından teşvik edilip yönlendiriliyordu” dedi.

Araçların ateşe verildiği ve gaz bombalarının kullanıldığı olayların ardında yasadışı milis grupların olduğu iddiaları gündemde.

Kuzey İrlanda özerk yönetiminin lideri, İngiltere yanlısı Demokratik Birlik Partisi’nden Arlene Foster ile İrlanda milliyetçisi partili, Foster’ın yardımcısı Michelle O’Neill de şiddet olaylarını ve güvenlik güçlerine yönelik saldırıları kınayan mesajlar yayınladı.

Yakın tarihi siyasi çalkantılarla dolu olan Kuzey İrlanda’da son günlerde yeniden alevlenen şiddet olayları karşısında İngiltere Başbakanı Boris Johnson da acil durum toplantısı çağrısı yaptı. Şiddet eylemlerini kınayan Johnson, “Farklılıkları çözmenin yolu diyalogdur, şiddet ya da suç işlemek değildir” dedi.

Siyasi arenada da, Belfast’teki yerel yönetimin Protestan ve Katolik temsilcileri arasındaki ilişkiler de son dönemlerde zorlu bir sürece girdi.

İngiltere ile AB arasında yeni yürürlüğe giren ticaret uygulamaları kapsamında Kuzey İrlanda ile İngiltere arasında bazı ürünlerin kontrolden geçirilmesi, İngiltere yanlıları tarafından birliğe yönelik bir tehdit olarak görülüyor ve İrlanda Cumhuriyeti ile birleşme yanlılarının lehine işleyeceğini savunuyor.

İngiltere yanlıları ayrıca geçen yıl Haziran ayında, eski terör grubu İrlanda Cumhuriyeti Ordusu üyelerinden Bobby Storey’nin cenazesine katılan, birleşik bir İrlanda isteyen Sinn Fein partisinden siyasetçilerin cezalandırılmamasına da tepkili. Bölgede cenazenin ardından da gösteriler düzenlenmiş, zaman zaman şiddet olayları yaşanmıştı.

Cenazeye katılımla ilgili ortaya çıkan tartışmalarda İngiltere yanlısı partililer Kuzey İrlanda emniyet amirinin istifasını talep etti.

