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Kuzey İrlanda’da şüpheli araçta patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 00:57 | Son Güncelleme

Kuzey İrlanda’da şüpheli araçta patlama

LONDRA (AA) - Kuzey İrlanda’nın Londonderry kentinde bir araçta meydana gelen patlamanın ardından polis bölgeyi boşaltırken, şüpheli bir başka araç inceleme altına alındı.

Kuzey İrlanda polisinden yapılan açıklamada Londonderry kentinde yerel saatle 20.15’te park halindeki bir araçta patlama meydana geldiği bildirildi.

Can kaybının veya yaralananın olmadığı patlamanın ardından bölge boşaltıldı, şüpheli bir başka araçta inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Kuzey İrlanda 1960’lı yılların sonundan 1999’daki Belfast Anlaşması'na kadar ayrılıkçı terörün hedefi olmuştu.

İki İrlanda'yı birleştirmek isteyen Katolik ayrılıkçılar ve İngiltere ile birlik yanlısı Protestanların çatıştığı bölgede, Brexit’e bağlı olarak şiddet olaylarının yeniden başlamasından endişe ediliyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Brexit ingiltere Kuzey İrlanda Londonderry terör

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