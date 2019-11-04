Kuzey İrlanda'daki silahlı gruplar varlıklarını sürdürüyor

LONDRA (AA) - Kuzey İrlanda'da silahlı grupların varlığının, Brexit belirsizliği ve siyasi boşluk nedeniyle hala sürdüğü belirtildi.

Merkezi Kuzey İrlanda'nın Belfast kentinde bulunan Bağımsız Raporlama Komisyonu (IRC), Kuzey İrlanda'da silahlı grupların faaliyetlerine son verilmesine yönelik ikinci raporunu yayımladı.

Raporda, devam eden siyasi boşluk, Brexit belirsizliği ve saldırılardaki artışın, Kuzey İrlanda'da silahlı grupların bitişini "son derece zorlaştırdığına" dikkat çekildi.

Bu grupların, Kuzey İrlanda'da "keskin bir gerçeklik" olarak, barış ve uzlaşıya karşı ciddi bir engel teşkil etmeyi sürdürdüğü vurgulandı.

Silahlı grupların varlığının, ancak toplumların karşı karşıya kaldığı ciddi sosyoekonomik mahrumiyetin sistematik olarak ele alınmasının yanı sıra polis ve yargının etkin bir şekilde kullanımıyla sonlanabileceği kaydedildi.

Başarıya ulaşmak için toplumun tümünün destek ve güvenine ihtiyaç duyulduğunun altı çizilerek, bu amaçla ciddi bir kamuoyu yaratılması önerildi.

- Anlaşma sonrası yeni örgütler kuruldu