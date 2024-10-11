HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kuzey ışıkları Türkiye'den gözlendi! İstanbul, Sakarya, Kastamonu ve birçok bölgede görsel şölen yaşandı

Kuzey ışıkları Türkiye'den gözlendi! İstanbul, Sakarya, Kastamonu ve birçok bölgede görsel şölen yaşandı

11.10.2024 01:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kutup ülkelerinde görmeye alışık olduğumuz kuzey ışıkları bir kez daha Türkiye'den de izlenebildi. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA), Güneş'teki patlama uyarısının ardından kuzey ışıkları İstanbul, Sakarya, Kastamonu ve birçok bölgede görüldü. Kuzey ışıkları geçtiğimiz Mayıs ayında da Türkiye'de görülmüştü.

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Türkiye'de birçok bölgede görüldü.

AA-20241010-35881014-35881011-KASTAMONUDA_KUZEY_ISIKLARI_GOZLENDI

Sosyal medyada pek çok kullanıcı İstanbul'da görülen kuzey ışıklarının fotoğrafını paylaştı.

Ekran görüntüsü 2024-10-11 011534

Kuzey ışıkları Sakarya'nın Kocaali ilçesinden de gözlendi.

AA-20241010-35881044-35881038-SAKARYADA_KUZEY_ISIKLARI_GOZLENDI

Kastamonu’nun Abana ilçesinde kuzey ışıkları görsel şölen sundu.

AA-20241010-35881014-35881013-KASTAMONUDA_KUZEY_ISIKLARI_GOZLENDI

NOAA 'GÜNEŞ PATLAMASI' UYARISI YAPMIŞTI

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA), Güneş'teki patlama sonucu "şiddetli" jeomanyetik fırtına meydana gelebileceği; bunun, elektrik santrallerini ve radyo sinyallerini geçici olarak devre dışı bırakabileceği uyarısında bulunmuştu.

AA-20241010-35881014-35881012-KASTAMONUDA_KUZEY_ISIKLARI_GOZLENDI

Açıklamada, Güneş'te patlama tespit edildiği belirtilerek, bundan kaynaklı jeomanyetik fırtınanın, radyo sinyallerini ve elektrik santrallerini geçici olarak devre dışı bırakabileceği ifade edilmişti. Açıklamada, jeomanyetik fırtınanın, mayıstakinden daha şiddetli olmayacağı tahmin edilirken, ABD'nin bazı bölgelerinde Kuzey Işıkları (Aurora Borealis) görülebileceği belirtilmişti.

NOAA, 2005'te meydana gelen şiddetli jeomanyetik fırtınayı hatırlatarak, mayısta Güneş yüzeyindeki patlamalardan dolayı ilk kez bu şiddette "jeomanyetik fırtına" yaşanabileceğini bildirmişti.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kastamonu Sakarya kuzey ışıkları
En Çok Okunan Haberler
'Domuz eti' skandalı! Bir noktaya dikkat çekti: 'Domuzlar devletin içinde olabilir'

'Domuz eti' skandalı! Bir noktaya dikkat çekti: 'Domuzlar devletin içinde olabilir'

Bankalar yarışa girdi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi...

Bankalar yarışa girdi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi...

Merak edilen soruya yanıt verdi! "Hayır, bir seferlikti"

Merak edilen soruya yanıt verdi! "Hayır, bir seferlikti"

İsrail basınından çarpıcı iddia! Şimdi de gözlerini ortaya diktiler: Ele geçirecekler

İsrail basınından çarpıcı iddia! Şimdi de gözlerini ortaya diktiler: Ele geçirecekler

TBMM'de kabul edildi! Binlerce öğretmeni ilgilendiriyor

TBMM'de kabul edildi! Binlerce öğretmeni ilgilendiriyor

Eşinden şiddet görüp babaevine sığındı! Evlerine molotof kokteyli atıldı

Eşinden şiddet görüp babaevine sığındı! Evlerine molotof kokteyli atıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Prime Alışveriş Festivali başladı! Modadan teknolojiye dev fırsatlar

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

Günün en iyi, en cazip fırsatı! Camper Pelotas'ta %50 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.