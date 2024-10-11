Kuzey ışıkları Türkiye'den gözlendi! İstanbul, Sakarya, Kastamonu ve birçok bölgede görsel şölen yaşandı

Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Türkiye'de birçok bölgede görüldü.

Sosyal medyada pek çok kullanıcı İstanbul'da görülen kuzey ışıklarının fotoğrafını paylaştı.

Kuzey ışıkları Sakarya'nın Kocaali ilçesinden de gözlendi.

Kastamonu’nun Abana ilçesinde kuzey ışıkları görsel şölen sundu.

NOAA 'GÜNEŞ PATLAMASI' UYARISI YAPMIŞTI

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresinin (NOAA), Güneş'teki patlama sonucu "şiddetli" jeomanyetik fırtına meydana gelebileceği; bunun, elektrik santrallerini ve radyo sinyallerini geçici olarak devre dışı bırakabileceği uyarısında bulunmuştu.

Açıklamada, Güneş'te patlama tespit edildiği belirtilerek, bundan kaynaklı jeomanyetik fırtınanın, radyo sinyallerini ve elektrik santrallerini geçici olarak devre dışı bırakabileceği ifade edilmişti. Açıklamada, jeomanyetik fırtınanın, mayıstakinden daha şiddetli olmayacağı tahmin edilirken, ABD'nin bazı bölgelerinde Kuzey Işıkları (Aurora Borealis) görülebileceği belirtilmişti.

NOAA, 2005'te meydana gelen şiddetli jeomanyetik fırtınayı hatırlatarak, mayısta Güneş yüzeyindeki patlamalardan dolayı ilk kez bu şiddette "jeomanyetik fırtına" yaşanabileceğini bildirmişti.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır