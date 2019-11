Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası final organizasyonu hafta sonu yapılacak

LEFKE, (DHA)- Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası finali, İrlanda, İngiltere, Avustralya, Türkiye ve Kıbrıs drift şampiyonu pilotların katılımıyla, 23-24 Kasım tarihleri arasında Cemsa Sporting Center?de yapılacak. Drift NEU Team Direktörü Enver Haskasap, "Yurt dışından gelen sporcuların yarışa katılımını engellemek için güney kesimden birçok girişimde bulundular ancak buna rağmen misafirlerimiz bu pazar günü pistte, halkımızın karşısında olacaklar" dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi'nden organizasyon ile ilgili yapılan açıklamaya göre Near East Bank, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi?nin ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası düzenlenecek. İki günlük programla planlanan organizasyonun ilk gününde Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası finalleri yapılacak. İkinci gün ise Avrupa Drift Şampiyonası?nın favori pilotlarının da kendi araçları ile katılacakları özel yarış düzenlenecek.

YARIŞ BASINA TANITILDI

Organizasyona sayılı günler kala düzenlenen toplantı ile yarış basına tanıtıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Araba Müzesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında; Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü adına İrfan Topcu, NEU Drift Team adına organizatörlerden ve şampiyonluk adaylarından Enver Haskasap, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Şampiyona hakemi Niall Gunn, 2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonu adaylarından Akay Akbil, İzer Özvurulmuş ve Bekir Özsusuzlu, şampiyonanın kadın pilotları Ayşen Şahin ile Ülkü Erçoban?ın yanı sıra ülkelerinde ve Avrupa?da birçok şampiyonlukları bulunan; Jack Shanahan, Matt Carter, Mitch Lerner, Conor Shanahan ve Duane Mckeever hazır bulundu.

"TARİHİ BİR ORGANİZASYONA İMZA ATIYORUZ"

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü sportif direktörü ve yarışın direktörü İrfan Topcu organizasyon ile ilgili şunları söyledi: ?Sezonun başından beri çalıştığımız büyük 2019 finaline artık sayılı günler kaldı. Tarihi bir organizasyona imza atacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bugüne kadar alınmış en yüksek ön kaydı aldık ve şu an 37 pilot yarışa kayıt yaptırdı. 23 Kasım Cumartesi günü 2019 Kuzey Kıbrıs Drift şampiyonlarını belirleyecek yarışımızı yapacağız. Pazar günü ise Avrupa Şampiyonlarını KKTC halkının önüne özel yarışla çıkaracak olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu organizasyonla ambargoların istenilince delinebileceğini de göstermekten mutluluk duyuyoruz. Organizasyona büyük katkılarından dolayı Yakın Doğu ailesine ve Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonuna teşekkür ederim.?

"TÜM ENGELLEME GİRİŞİMLERİNE RAĞMEN BU YARIŞI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Drift NEU Team Direktörü, 3 kez KKTC Drift Şampiyonu ve 2019 KKTC Drift Şampiyonu adayı Enver Haskasap ise ?Ülkemizde Drift sporunun kalitesini yükseltmek için edindiğimiz misyonla çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi ve ekledi: "Drift NEU Team olarak maddi manevi gereken tüm katkıyı göstererek uzun zamandır üzerinde çalıştığımız organizasyonu bu hafta sonu gerçekleştiriyoruz. Yurt dışından gelen sporcuların yarışa katılımını engellemek için güney kesimden birçok girişimde bulundular ancak buna rağmen misafirlerimiz bu pazar pistte, halkımızın karşısında olacaklar. Şu ana kadar 5 bin bilet satıldı. Rekor katılımlı bir organizasyon olacak. Tüm halkımızı pazar günü piste bekliyoruz.?

"BU HAFTA SONU ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARIN MEYVELERİNİ TOPLAYACAĞIZ"

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, ?Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Yakın Doğu ailesinin özverili çalışmalarından ilham alarak bu yola biz de baş koyduk. Komitenin içerisinde aktif olarak rol almaktan mutluluk duymaktayız. Gençlerimizin yaptığı her türlü sportif faaliyeti desteklemeye devam edeceğiz.? şeklinde konuştu. Evner Haskasap?ın yanı sıra 2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonu adaylarından Akay Akbil, İzer Özvurulmuş ve Bekir Özsusuzlu, şampiyonanın kadın pilotları Ayşen Şahin ile Ülkü Erçoban ve Avrupa?dan yarışa katılmak için KKTC'ye gelen; Jack Shanahan, Matt Carter, Mitch Lerner, Conor Shanahan ve Duane Mckeever, sabırsızlıkla piste çıkacakları saati beklediklerini ve organizasyonda yer alacak olmalarından mutluluk duyduklarını belirttiler.

ORGANİZASYON PROGRAMI

Drift NEU?nun organizasyonu ile gerçekleştirilecek yarışın sportif direktörlüğünü Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü üstlenirken, organizasyon Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde yapılacak. 23 Kasım Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası final yarışı yapılacak. Yarışın sıralama turları 10.30?da, Semi-Pro finalleri 12.45?te ve Pro finalleri 14.30?da başlayacak. 24 Kasım Pazar günü ise Avrupa?dan misafirlerin de pistte olacağı özel yarış yapılacak. Yarışın Top 32 elemeleri 13.00?te, finaller ise 14.30?da başlayacak.



