Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası final organizasyonu hafta sonu yapılacak -2

LEFKE, (DHA)- Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası finali, İrlanda, İngiltere, Avustralya, Türkiye ve Kıbrıs drift şampiyonu pilotların katılımıyla, 23-24 Kasım tarihleri arasında Cemsa Sporting Center?de yapılacak. Drift NEU Team Direktörü Enver Haskasap, "Yurt dışından gelen sporcuların yarışa katılımını engellemek için güney kesimden birçok girişimde bulundular ancak buna rağmen misafirlerimiz bu pazar günü pistte, halkımızın karşısında olacaklar" dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi'nden organizasyon ile ilgili yapılan açıklamaya göre Near East Bank, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi?nin ana sponsorluğunda Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası düzenlenecek. İki günlük programla planlanan organizasyonun ilk gününde Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası finalleri yapılacak. İkinci gün ise Avrupa Drift Şampiyonası?nın favori pilotlarının da kendi araçları ile katılacakları özel yarış düzenlenecek.

YARIŞ BASINA TANITILDI

Organizasyona sayılı günler kala düzenlenen toplantı ile yarış basına tanıtıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Araba Müzesi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında; Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü adına İrfan Topcu, NEU Drift Team adına organizatörlerden ve şampiyonluk adaylarından Enver Haskasap, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Şampiyona hakemi Niall Gunn, 2019 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonu adaylarından Akay Akbil, İzer Özvurulmuş ve Bekir Özsusuzlu, şampiyonanın kadın pilotları Ayşen Şahin ile Ülkü Erçoban?ın yanı sıra ülkelerinde ve Avrupa?da birçok şampiyonlukları bulunan; Jack Shanahan, Matt Carter, Mitch Lerner, Conor Shanahan ve Duane Mckeever hazır bulundu.