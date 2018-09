Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile Kıbrıs Yeşilay Derneği arasında protokol

Kızılay Derneği Başkanı Bülent Çıraklı da 1974'te kurulan Kıbrıs Türk Kızılayının ayrım gözetmeyen, tarafsız, bağımsız bir yardım kuruluşu olduğunu ifade etti.

Derneğin her zaman vatandaşların yanında olmaya devam edeceğini kaydeden Çıraklı, "Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayının misyonunu, her yerde ve her koşulda insanlığın acılarını dindirmek ve onurunu korumak adına bireyler arasında gönüllü yardımlaşmayı ve dayanışmayı desteklemektir." şeklinde konuştu.