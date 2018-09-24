Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile Kıbrıs Yeşilay Derneği arasında protokol

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile Kıbrıs Yeşilay Derneği arasında bağımlılıkla mücadele konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Lefkoşa Merit Hotel'de düzenlenen imza törenine Kızılay Derneği Başkanı Bülent Çıraklı ve Yeşilay Derneği Başkanı Ayşe Gökyiğit katıldı.

Gökyiğit, törende yaptığı konuşmada Kıbrıs Yeşilay Derneğinin gençliğe ve topluma zarar veren bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmek ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak için faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütü olduğunu belirtti.

Vizyonlarının bağımlılıkla mücadelede etkin rol oynamak olduğunu kaydeden Gökyiğit, iş birliği protokolünün ilk adımı olarak uyuşturucu madde, alkol, sigara bağımlılığını önlemek ve farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanan posterlerin 6 ilçede billboardlarda yer alacağını ve toplamda 88 noktada görülebileceğini söyledi.

Gökyiğit, Kıbrıs Yeşilay Derneği ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayının iş birliğinin artarak devam etmesi ve toplum sağlığı için güzel başarılara imza atılmasının önemine işaret etti.