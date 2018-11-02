Kuzey Kıbrıs Turkcell BiPBOX’la hediye kazandırıyor 

İSTANBUL,(DHA) - KUZEY Kıbrıs Turkcell, BiP uygulaması üzerinden takip edilerek her hafta birbirinden farklı hediyeler kazanma fırsatı sunan “BiPBOX” kanalını tanıttı.

BiPBOX kanalı her hafta dakikadan internete, fizy müzik uygulamasından dergilik uygulaması aboneliğine kadar birçok teknolojik ve fırsat ürünü kazandıracak. Hediye kazanmak isteyenlerin yapması gereken ise BiP uygulaması içerisinden kanalı ücretsiz takip etmek.

