Kuzey Kıbrıs Turkcell bir günlüğüne çocuklara emanet edildi

İSTANBUL, (DHA)- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Turkcell’de sembolik olarak gerçekleştirilen makam devir tesliminde ‘Genel Müdürlük’ koltuğu Şehit Ertuğrul İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ecrin Yavuz’a teslim edildi. Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada, “Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Şehit Ertuğrul İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencilerini ağırladık. Kuzey Kıbrıs Turkcell Finans’tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Emre Laçinler, yöneticileri, çalışanları ve marka temsilcilerinden Fikriye emocan tarafından bina girişinde karşılanan çocuklar, Kuzey Kıbrıs Turkcell’de çalışanlarla vakit geçirip yeni deneyimler yaşama şansı buldular. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell’de sembolik olarak gerçekleştirilen makam devir tesliminde ‘Genel Müdürlük’ koltuğu Şehit Ertuğrul İlkokulu 3. Sınıf öğrencisi Ecrin Yavuz’a teslim edildi. Sembolik olarak makamı devralan Ecrin Yavuz’a Turkcell’den beklentileri ve ileride Turkcell’de neler yapmak istedikleri soruldu” ifadelerine yer verildi. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER En çok zengin bu kentte! Papağanını bulana bin lira ödül verecek Yüksekova, kar yağışı ile beyaza büründü

FİKİR TOPLANTISINDA MÜHENDİSLERLE SOHBET ETTİLER Ecrin Yavuz, Kuzey Kıbrıs Turkcell yönetim kadrosu ile ilk toplantısını yapıp yöneticilerden bilgiler aldı. Ecrin Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için ‘Tüm çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarım” dedi. Yönetim kadrosu toplantı yaparken diğer yandan da misafir çocuklardan oluşan inovasyon proje ekipleri yeni ürünlerin ve hizmetlerin tartışıldığı bir fikir toplantısı gerçekleştirdi. Bu toplantıda; akıllı ev sistemleri, cihazların pil ömrünün ve hafıza kapasitelerinin daha fazla nasıl uzatılabileceği konusunda fikirler tartışılırken Kuzey Kıbrıs Turkcell’in, teknolojinin yardımıyla ve sosyal sorumluluk bilinciyle çocuklar için neler yapabileceği konusunda önerilerde bulunuldu. Fikir toplantısının ardından çocuklar, Teknik Operasyonlar bölümündeki mühendisler ile sohbet ederek bilgisayarda çalışmalar yapıldı. ÇAĞRI MERKEZİNDEN ÇOCUKLARIN SESİ YÜKSELDİ Şehit Ertuğrul İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencilerinden bir grup ise Turkcell Çağrı Merkezi’nde telefonun başına geçtiler. Müşteriler bu sürpriz karşısında mutluluklarını dile getirip çocuklara teşekkürlerini dile getirdiler. Çağrılara cevap verip 23 Nisan mesajlarını aktaran minikler şunları söyledi: