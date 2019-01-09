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Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları kan bağışı yaptı

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.01.2019 14:47 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Turkcell (KKTCELL), Kuzey Kıbrıs’taki (KKTC) acil kan ihtiyacının karşılanması konusuna dikkat çekmek için çalışanları ile birlikte destek verdi.

Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları kan bağışı yaptı

LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Turkcell (KKTCELL), Kuzey Kıbrıs’taki (KKTC) acil kan ihtiyacının karşılanması konusuna dikkat çekmek için çalışanları ile birlikte destek verdi.

KKTCELL çalışanları, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliği ile birlikte KKTC’teki kan bankasına bağışta bulundu. Kan Bankası'nda yaşanan sıkıntıların aşılmasına katkı sağlamak amacıyla kurum olarak gönüllü kan bağışı kampanyası yaptıklarını ifade eden Genel Müdür Harun Maden, “Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile her 4 ayda bir kan bağışını tekrarlayacağız. KKTCELL ailesinin duyarlılığı beni çok mutlu etti” dedi.

“KAN VERMEK BİZİM İÇİN GELENEKSEL HALE GELDİ”

Şirket çalışanlarından Esin Işıltay Işık, “Öncelikle her yıl şirketimin sağladığı sosyal sorumluluk anlamında, kan vermek bizim için geleneksel hale geldi. Her yıl kendimde sorumluluk olarak hissettiğim ve kendimle gurur duyduğum bu aktivite sayesinde, ihtiyaçlı insanların yaşamına yaptığım katkıdan manevi haz duyuyorum. Herkesin bir gün kan bağışına ihtiyacı olabilir, bunu unutmayın” dedi.

Hayatında ilk defa kan bağışında bulunduğunu ifade eden şirket çalışanı Yunus Kesmeci ise, “Gurur verici bir duygu. Sonuçta bu kanı sadece insanlar üretebiliyor, bu şekilde yapılan bağışları ameliyat masasında yatan insanların tek umududur. Yaptığımız kan bağışlarının yararlı olmasını dilerim” diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları kan bağışı yaptıKuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları kan bağışı yaptıKuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları kan bağışı yaptı

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