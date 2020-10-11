Kuzey Kıbrıs'ta bugüne kadar en fazla adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi sürüyor

Kıbrıs'ın kuzeyinde, 1983'te tek taraflı olarak ilan edilen ve sadece Türkiye'nin tanıdığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 10. kez cumhurbaşkanını seçmek için sandık başında.

Aslında 26 Nisan'da yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen seçimde, 7'si bağımsız 11 aday yarışıyor. Adaylardan hiçbirinin ilk turda salt çoğunluğa erişememesi halinde, en yüksek oyu alan iki aday 18 Ekim'de ikinci turda karşı karşıya gelecek.

Seçilecek olan cumhurbaşkanı, 5 yıl boyunca görev yapacak.

198 bin 867 seçmenin oy kullanabileceği seçimde yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği de oylanıyor.

Yerel saatle 18.00'de bitecek olan oy verme işleminin ardından Yüksek Seçim Kurulu, önce Cumhurbaşkanlığı, ardından da Anayasa değişikliği halkoylaması sonuçlarını açıklayacak. Her iki sonucun da saat 22.00'ye kadar netleşmesi hedefleniyor.

Seçimde, 2015'te seçilen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bağımsız aday olarak yarışıyor., Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı'nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş yarışıyor.