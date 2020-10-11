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Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimi

11.10.2020 13:29 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs’ta halk cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında.

Seçimde 198 bin 867 seçmen oy kullanmaya çağrıldı. Dördü partili, yedisi bağımsız 11 aday yarışıyor.Kuzey Kıbrıs'ta seçmenler gelecek beş yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere saat 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Oy kullanma işlemi 18:00’e dek sürecek. Kayıtlı 198 bin 867 seçmen 738 sandıkta ol kullanacak.

Seçimde yedisi bağımsız 11 aday yarışıyor. Görevdeki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş da yarışıyor. Diğer yandan Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ bağımsız aday olarak, Fuat Çiner ise Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin adayı olarak yarışa katılıyor.

Cumhurbaşkanı seçilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Hiçbir adayın bugünkü seçimde bu oy oranına ulaşamaması halinde, seçim, en çok oy alacak iyi aday arasında 18 Ekim Pazar günü yapılacak ikinci tura kalacak. Anayasa değişikliğinin yürürlüğe girebilmesi için de geçerli oyların salt çoğunluğunun ‘evet’ demesi gerekiyor. Seçimlerin Nisan ayında yapılması planlanıyordu ancak koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Seçimler öncesi koalisyon bozuldu

Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Kuzey Kıbrıs’ta koalisyon Maraş’ın açılması kararı nedeniyle bozuldu. 7 Ekim'de Halkın Partisi (HP), Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile oluşturdukları koalisyondan çekildiğini duyurdu. HP Genel Başkanı Yenal Senin hükümetten çekilme kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar’ı Maraş bölgesinin yeniden açılması süreciyle ilgili kendilerini bilgilendirmemekle suçladı. Başbakan Tatar, 11 Ekim'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında partisinin diğer koalisyon seçeneklerini de erken seçimi de gündemine alacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da salı günü ortak basın toplantısı düzenleyen Tatar, 1974’ten beri kapalı tutulan Maraş'ın perşembe günü açılacağını duyurmuştu.

DW, DHA, AFP / HT,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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