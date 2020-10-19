Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimi: Dünya basını Tatar'ın zaferi için ne dedi?

Kuzey Kıbrıs'ta ikinci turunda Ulusal Birlik Partisi adayı Ersin Tatar'ın kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimleri, yabancı basında "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediği aday kazandı" başlığıyla yer aldı.

Fransız AFP ajansı, sağcı-milliyetçi olarak nitelediği Tatar'ın ufak bir farkla kazandığı seçim sonucunun sürpriz olduğunu yazdı.

AFP, Tatar'ın Kıbrıs'ta iki devletli çözümden yana olduğunu, seçim yarışı sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık bir şekilde Tatar'ı desteklemesinin ise tartışmalara neden olduğunu belirtti.

Reuters ise seçim sonucunun, Kıbrıs müzakerelerinde etkili olabileceği gibi, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs arasında egemenlik hakları konusundaki tartışmaları da etkileyeceğini belirtti.

Reuters Tatar'ın rakibi, cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Ankara ile ilişkilerininse gergin olduğunu ve Akıncı'nın Ada'da birleşmeden yana olduğunu vurguladı.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, "sert bir sağcı" olarak nitelediği Tatar'ın, Türkiye ile daha da sıkı ilişkiler kurma taraftarı olduğuna dikkat çekti.