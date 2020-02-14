Kuzey Kıbrıs'ta 'ilhak' tartışması: Halk, Akıncı'nın çıkışı ve Ankara'nın tepkisi için ne diyor?
Kuzey Kıbrıs'ta 'ilhak' tartışması: Halk, Akıncı'nın çıkışı ve Ankara'nın tepkisi için ne diyor?
14.02.2020 14:09 |
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Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı'nın İngiliz Guardian gazetesine verdiği röportaj, hem Türkiye'nin tepkisini çekti hem de adada tartışma yarattı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Kırım benzeri bir ilhak senaryosu korkunç olur. Kıbrıslı Türklerin de Türkiye'nin de yararına olmaz" diyen Akıncı'ya tepki gösterdi. Lefkoşa'da halk gelişmeler hakkında ne düşünüyor?
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