Kuzey Kıbrıs'ta 'ilhak' tartışması: Halk, Akıncı'nın çıkışı ve Ankara'nın tepkisi için ne diyor?

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı'nın İngiliz Guardian gazetesine verdiği röportaj, hem Türkiye'nin tepkisini çekti hem de adada tartışma yarattı.

Mustafa Akıncı, "Kırım benzeri bir ilhak senaryosu korkunç olur. Kıbrıslı Türklerin de Türkiye'nin de yararına olmaz" dedi.

Akıncı ayrıca "'Kıbrıs Türk'tür Türk kalacaktır' siyaseti 1950'lerin sloganıdır" diye konuştu.

Kuzey Kıbrıs liderine tepki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Akıncı'yla ilgili olarak, "Böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle hiç çalışmadım" ifadelerini kullandı.

Lefkoşa'da halk, Akıncı'nın görüşleri ve Çavuşoğlu'nun tepkisi hakkında ne düşünüyor?