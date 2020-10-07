Kuzey Kıbrıs'ta Maraş koalisyonu bozdu

Kuzey Kıbrıs'ta Halkın Partisi (HP), Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile oluşturdukları koalisyondan çekildiğini açıkladı.

HP Genel Başkanı Yenal Senin hükümetten çekilme kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar'ı Maraş bölgesinin yeniden açılması süreciyle ilgili kendilerini bilgilendirmemekle suçladı.

Tatar'ın bu tutumu nedeniyle parti meclisi olarak hükümetten çekilme kararı aldıklarını ifade eden Senin, "Tatar, herhangi bir bilgiyi hükümet ortağına vermemiştir. Özersay (Kıbrıs Dışişleri Bakanı ve Başbakan yardımcısı) telefonla sorduğunda da bilgi vermemiştir. Bu tutarsızlık ve hükümetin bozulma sebebi Ersin Tatar'dır" ifadelerini kullandı.

Senin, "Partimiz hükümette bulunduğumuz bu dönemde sorumlulukla hareket etmiş, üzerine düşeni yapmıştır. Dış politikayla doğrudan ilgili olarak yetkili kılınan Dışişleri Bakanlığı ve Maraş açılımının mimarı olan Kudret Özersay devre dışı bırakılmıştır" dedi.

HP lideri, yeni hükümet kuruluna kadar "sorumluluk bilinciyle" hareket edeceklerini kaydetti.