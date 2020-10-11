Kuzey Kıbrıs'ta sandıklar kapandı

Resmi olmayan ilk verilere göre, katılım oranı yüzde 50'nin altında kaldı.Kuzey Kıbrıs'ta seçmenler gelecek beş yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek ve anayasa değişikliğini oylamak üzere saat 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı. Oy kullanma işlemi 18:00’e dek sürdü. Kayıtlı 198 bin 867 seçmen 738 sandıkta oy kullanmaya çağrılmıştı. Türk Ajansı Kıbrıs’ın verdiği bilgilere göre, bugün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimi ve anayasa değişikliği halkoylamasına katılım oranı saat 16.00 itibarıyla ülke genelinde yüzde 46,88 oldu.

Seçimde yedisi bağımsız 11 aday yarıştı. Görevdeki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın yanı sıra bağımsız aday olarak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş da yarışıyor. Diğer yandan Alpan Uz, Mustafa Ulaş, Ahmet Boran ve Arif Salih Kırdağ bağımsız aday olarak, Fuat Çiner ise Milliyetçi Demokrasi Partisi’nin adayı olarak yarışa katıldı.