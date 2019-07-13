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Kuzey Kıbrıs’tan Rum tarafına işbirliği çağrısı

13.07.2019 16:24 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı, ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının araştırılması için Rum tarafına işbirliği önerisinde bulundu.

Kuzey Kıbrıs’tan Rum tarafına işbirliği çağrısı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan öneriye "tam destek" açıklaması geldi.Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı’nın Rum lider Nikos Anastasiadis’e ada etrafındaki hidrokarbon kaynakları konusunda işbirliği önerisinde bulunduğu açıklandı. Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanlığı’nın internet sayfasından yayımlanan açıklamada, Akıncı’nın Birleşmiş Milletler (BM) Kıbrıs Özel Temsilciliği aracılığıyla Rum tarafına ilettiği öneride ortak bir komite kurulması çağrısı yaptığı ve önerinin "hidrokarbon konusunun bir gerginlik ve çatışma alanı olmaktan çıkarılıp verimli bir işbirliği alanına dönüştürülmesini” amaçladığı belirtildi.

Türkiye’den Akıncı’nın önerisine "tam destek”

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan Akıncı’nın önerisine "tam destek” geldi. Bakanlığın internet sitesinden yaptığı açıklamada, kapsamlı işbirliği önerisinin memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, "Kabulü halinde bu öneri, iki taraf arasında yeni bir işbirliği dönemi başlatacak, bölgesel barış, istikrar ve işbirliğinin gelişimine katkıda bulunacak ve Kıbrıs meselesinin çözümü için de uygun bir zemin yaratacaktır” denilerek, BM ve Avrupa Birliği dahil ilgili tüm taraflara ve "özellikle garantör ülkelere” öneriye destek vermeleri çağrısında bulunuldu.

Bakanlığın açıklamasında, "Ülkemizin Doğu Akdeniz’de kıta sahanlığı haklarının yanı sıra Kıbrıs Türklerinin Ada’nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını korumak konusundaki kararlılığı tamdır. Bu çerçevede Kıbrıs Türklerinin söz konusu hakları garanti altına alınıncaya kadar bu hakları korumak konusundaki kararlı ve ilkeli duruşumuzu devam ettireceğimizi bir kez daha uluslararası toplumun dikkatine getirmek isteriz” ifadelerine yer verildi.

DW/SÖ, AÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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