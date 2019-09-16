"Kuzey Kore-ABD görüşmeleri birkaç hafta içinde yapılabilir"

Kuzey Kore, ABD ile çalışma toplantılarının birkaç hafta içinde yapılmasının beklendiğini bildirdi.

Yonhap ajansının Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkilinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, "ABD ile görüşmelerin birkaç hafta içinde yeniden başlamasının beklendiği" belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması konusunun ele alınmasının ancak "ülkenin güvenlik sistemine yönelik tehditlerin ve gelişmesinin önündeki engellerin tamamen ortadan kaldırılması halinde mümkün olabileceği" ifade edildi.

Kuzey Koreli yetkili, Kuzey Kore ve ABD arasındaki müzakerelerin bir fırsata ya da krizin derinleşmesine neden olacak bir unsura dönüşmesinin tamamen ABD tarafına bağlı olduğunu öne sürdü.

Gelecek haftalarda yapılması beklenen görüşmelerin iyi yönde sonuçlanmasını ümit ettiğini dile getiren yetkili, ABD'nin sunacağı önerilerin ya ilişkileri geliştireceğini ya da aradaki anlaşmazlığı artıracağını belirtti.

- Kim'den Trump'a davet

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump'ı Pyongyang'a davet etti