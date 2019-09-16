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"Kuzey Kore-ABD görüşmeleri birkaç hafta içinde yapılabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 15:32 | Son Güncelleme

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, ABD ile görüşmelerin birkaç hafta içinde yeniden başlamasının beklendiğini açıkladı

Kuzey Kore, ABD ile çalışma toplantılarının birkaç hafta içinde yapılmasının beklendiğini bildirdi.

Yonhap ajansının Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir yetkilinin açıklamasına dayandırdığı haberinde, "ABD ile görüşmelerin birkaç hafta içinde yeniden başlamasının beklendiği" belirtildi.

Açıklamada, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması konusunun ele alınmasının ancak "ülkenin güvenlik sistemine yönelik tehditlerin ve gelişmesinin önündeki engellerin tamamen ortadan kaldırılması halinde mümkün olabileceği" ifade edildi.

Kuzey Koreli yetkili, Kuzey Kore ve ABD arasındaki müzakerelerin bir fırsata ya da krizin derinleşmesine neden olacak bir unsura dönüşmesinin tamamen ABD tarafına bağlı olduğunu öne sürdü.

Gelecek haftalarda yapılması beklenen görüşmelerin iyi yönde sonuçlanmasını ümit ettiğini dile getiren yetkili, ABD'nin sunacağı önerilerin ya ilişkileri geliştireceğini ya da aradaki anlaşmazlığı artıracağını belirtti.

- Kim'den Trump'a davet

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump'ı Pyongyang'a davet etti

. Joongang Ilbo gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Kim Jong-un'un, Trump ile bir zirvede daha buluşmak istediği ve ABD Başkanı'nı Pyongyang'a davet ettiği belirtilmişti.

Liderler, Haziran 2018'deki Singapur zirvesinden bu yana Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programını müzakere etmek için üç kez buluştu. Trump, Pyongyang'a giderse Kuzey Kore'nin başkentini ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak.

İki lider, Haziran 2019'da Güney Kore ve Kuzey Kore'nin askerden arındırılmış bölgesinde buluşmuştu. Şubat ayında Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve sonrası müzakereler durma noktasına gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD görüşme Kuzey Kore

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