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"Kuzey Kore-ABD görüşmeleri birkaç hafta içinde yeniden başlayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 12:22 | Son Güncelleme

Güney Koreli Milletvekili Kim Min-ki, Kuzey Kore ve ABD arasında çalışma toplantılarının iki veya üç hafta içinde yapılmasının beklendiğini açıkladı

SEUL (AA) - Güney Kore, ABD ve Kuzey Kore arasındaki nükleer görüşmelerin iki ya da üç hafta içinde yeniden başlamasının beklediğini bildirdi.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisinin (NIS) bilgilendirme toplantısına katılan milletvekili Kim Min-ki gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore ve ABD arasında çalışma toplantılarının iki ya da üç hafta içinde yapılması bekleniyor." dedi.

Kim, toplantıda NIS yetkililerinin ayrıca eğer iki ülke arasında düzenlenmesi muhtemel çalışma toplantılarında gelişme kaydedilirse, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında bu yıl içinde bir zirvenin yapılabileceğini söylediklerini aktardı.

- Kim'den Trump'a davet

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump'ı Pyongyang'a davet etmişti. Joongang Ilbo gazetesinin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Kim Jong-un'un, Trump ile bir zirvede daha buluşmak istediği ve ABD Başkanını Pyongyang'a davet ettiği belirtilmişti.

Liderler, Haziran 2018'deki Singapur zirvesinden bu yana Kuzey Kore'nin füze ve nükleer programını müzakere etmek için üç kez buluştu. Trump, Pyongyang'a giderse Kuzey Kore'nin başkentini ziyaret eden ilk ABD Başkanı olacak.

İki lider, Haziran 2019'da Güney Kore ve Kuzey Kore'nin askerden arındırılmış bölgesinde buluşmuştu. Şubat ayında Vietnam'da düzenlenen ikinci zirve sonrası müzakereler durma noktasına gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Kuzey Kore nükleer görüşmeler

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