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Kuzey Kore: ‘ABD ile Görüşmeler Birkaç Hafta İçinde Başlayabilir’

16.09.2019 18:22 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, ABD ile görüşmelerin birkaç hafta içinde yeniden başlayabileceğini söyledi

Kuzey Kore: ‘ABD ile Görüşmeler Birkaç Hafta İçinde Başlayabilir’

Kuzey Kore, ABD ile görüşmelerin birkaç hafta içinde yeniden başlayabileceğini söyledi. Ancak Pyongyang dış tehditler tamamen ortadan kalkmadıkça nükleer silahlarını bırakmayı düşünmediğini de belirtti.

Pazartesi günü Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili gelecek çalışma grubu toplantılarının ABD ile ilişkiler açısından belirleyici olacağını belirtti.

Yetkili, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arınmasının rejimin güvenliğine ve ülkenin kalkınmasına yönelik tehditlerin kesin şekilde ortadan kalkmadan mümkün olmayacağını söyledi.

Açıklamada “Görüşmeler bir fırsat kapısı mı olacak yoksa krizi hızlandıracak bir adım mı olacak bu tamamen ABD’ye kalmış” denildi.

Şubat ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Başkan Donald Trump’ın Vietnam’ın başkenti Hannoi’de yaptıkları zirvenin ardından görüşmeler askıya alınmıştı.

Görüşmelerde Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arınması karşılığında ekonomik yaptırımların hafifletilmesi tartışılıyor.

Kuzey Kore son görüşmeden bu yana memnuniyetsizliğini sert söylemi ve bir dizi kısa menzilli silah denemesiyle ortaya koydu. Uzmanlar Pyongyang’ın bu hamleleri ABD ve Güney Kore’ye yönelik baskıyı arttırmak ve görüşmeler öncesinde elini güçlendirmek için yaptığı görüşünde.

Güney Kore Cumhrubaşkanı Moon Jae-in de Pazartesi günü yaptığı açıklamada Washington ve Pyongyang arasında çalışma grubu düzeyindeki görüşmelerin yakında başlayacağını söyledi ancak ne zaman ve nerede başlayacağıyla ilgili ayrıntı vermedi.

Güney Kore ve ABD arasındaki ortak tatbikatlardan şikayet eden Kuzey Kore, Güney’le tüm diplomatik ilişkilerini kesmişti. Kuzey Kore Güney’den ABD’den bağımsız hareket etmesini ve iki Kore arasındaki ekonomik projelere yatırım yapmasını istiyor.

Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Choe Son Hui, geçen ay yaptığı açıklamada Kuzey Kore’nin Eylül ayı sonunda nükleer müzakerelere başlamak istediğini söylemişti ancak Washington’un da masaya kabul edilebilir yeni tekliflerle gelmesi gerektiğini eklemişti.

Ancak bu açıklamadan saatler sonra Kuzey Kore lideri Kim Jong Un çoklu roket fırlatma sisteminin deneme fırlatışını yapmıştı. Uzmanlar bu yeni kısa menzilli silah sisteminin ve son haftalarda denemesi yapılan diğer üç sistemin Güney Kore içindeki ABD üslerini hedef alma kapasitesine sahip olduğu görüşünde.

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