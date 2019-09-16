Kuzey Kore: ‘ABD ile Görüşmeler Birkaç Hafta İçinde Başlayabilir’

Kuzey Kore, ABD ile görüşmelerin birkaç hafta içinde yeniden başlayabileceğini söyledi. Ancak Pyongyang dış tehditler tamamen ortadan kalkmadıkça nükleer silahlarını bırakmayı düşünmediğini de belirtti.

Pazartesi günü Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili gelecek çalışma grubu toplantılarının ABD ile ilişkiler açısından belirleyici olacağını belirtti.

Yetkili, Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arınmasının rejimin güvenliğine ve ülkenin kalkınmasına yönelik tehditlerin kesin şekilde ortadan kalkmadan mümkün olmayacağını söyledi.

Açıklamada “Görüşmeler bir fırsat kapısı mı olacak yoksa krizi hızlandıracak bir adım mı olacak bu tamamen ABD’ye kalmış” denildi.

Şubat ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Başkan Donald Trump’ın Vietnam’ın başkenti Hannoi’de yaptıkları zirvenin ardından görüşmeler askıya alınmıştı.

Görüşmelerde Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arınması karşılığında ekonomik yaptırımların hafifletilmesi tartışılıyor.

Kuzey Kore son görüşmeden bu yana memnuniyetsizliğini sert söylemi ve bir dizi kısa menzilli silah denemesiyle ortaya koydu. Uzmanlar Pyongyang’ın bu hamleleri ABD ve Güney Kore’ye yönelik baskıyı arttırmak ve görüşmeler öncesinde elini güçlendirmek için yaptığı görüşünde.