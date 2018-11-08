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Kuzey Kore ABD ile yapacağı görüşmeyi iptal etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 09:52 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin görüşme için "acelesi olmadığını" söyledi

SEUL (AA) - Kuzey Kore'nin, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üst düzey bir Kuzey Koreli yetkili arasında bu hafta yapılması planlanan görüşmeyi iptal ettiği bildirildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, Pyongyang yönetiminin Washington'a, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki ikinci zirvenin düzenlenmesinin ve Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasının ele alınacağı görüşmeyi iptaline ilişkin bildirimde bulunduğunu açıkladı.

Kang, Kuzey Kore'nin New York'ta yapılması planlanan görüşmeyi iptal nedenine ilişkin bilgi vermedi.

ABD Başkanı Donald Trump da Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Pompeo ve Kuzey Kore Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong Chol arasında yapılması planlanan görüşmenin yeniden ayarlanabileceğini ve ABD'nin "acelesi" olmadığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino, iptalin zamanlamayla ilgili bir sorundan kaynaklandığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Kuzey Kore Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yong Chol'un bugün New York'ta bir araya gelmesi planlanıyordu.

Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
görüşme Kuzey Kore Mike Pompeo

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