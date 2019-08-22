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Kuzey Kore: “ABD’nin askeri eylemleri yeni bir soğuk savaşı tetikliyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin “tehlikeli” askeri eylemlerinin Kore Yarımadası ve bölgede yeni bir soğuk savaşı tetiklediğini belirtti.Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin orta menzilli seyir füzesi denemesi ve Kore Yarımadası’nda askeri teçhizat konuşlandırma planlarının bölgede yeni bir soğuk savaşı tetikleyen “tehlikeli” eylemler olduğu ifade edildi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin “tehlikeli” askeri eylemlerinin Kore Yarımadası ve bölgede yeni bir soğuk savaşı tetiklediğini belirtti.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD’nin orta menzilli seyir füzesi denemesi ve Kore Yarımadası’nda askeri teçhizat konuşlandırma planlarının bölgede yeni bir soğuk savaşı tetikleyen “tehlikeli” eylemler olduğu ifade edildi. Kuzey Kore’nin müzakere yoluyla tüm sorunları çözme konusundaki tutumunun değişmediği belirtilen açıklamada, Kuzey Kore’nin askeri tehditler içeren diyaloglarla ilgilenmediği de aktarıldı. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı ayrıca Güney Kore’nin ABD’den F-35 savaş uçakları gibi yüksek teknolojili askeri techizatlar satın alma girişimlerini de "ağır provokasyonlar" olarak nitelendirdi.

ABD ve Kuzey Kore müzakerelere yeniden başlayabilir
Güney Kore Devlet Başkanlığı Ulusal Güvenlik Bürosu Direktör Yardımcısı Kim Hyun-chong, başkent Seul’de ABD’nin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun ile bir saatlik görüşme gerçekleştirdi. Kim görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Benim izlenimime göre Kuzey Kore ve ABD yakında görüşmelere yeniden başlayacak” dedi.
ABD Savunma Bakanlığı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, menzili 500 kilometreden fazla orta ölçekli bir seyir füzesinin test edildiği belirtilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un son olarak Haziran ayında Kore sınırında bir araya gelerek müzakereleri yeniden başlatma kararı almıştı.

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