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Kuzey Kore, ABD'nin el koyduğu kargo gemisinin iade edilmesini istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2019 11:55 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, ABD'nin el koyduğu kargo gemisinin iade edilmesini istiyor

Kuzey Kore, ABD yönetiminin, geçen hafta "uluslararası yaptırımları deldiği" gerekçesiyle Kuzey Kore'ye ait bir kargo gemisine el koymasının, iki ülke lideri arasında geçen yıl yapılan zirvenin ruhuna aykırı olduğunu belirterek geminin iade edilmesini talep etti.

Yonhap ajansının Kuzey Kore'nin resmi ajansı KCNA'ya dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, yaptığı açıklamada, kömür taşımak için kullanılan Kuzey Kore'ye ait bir kargo gemisine ABD tarafından el konulmasının, "ABD'nin, 'maksimum baskılarla' ülkeye diz çöktürmeye yönelik planlarının bir uzantısını teşkil ettiği" değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü, söz konusu durumun, iki ülke lideri arasında 12 Haziran'da düzenlenen zirvede karşılıklı yeni ilişkiler kurulması amacıyla yayımlanan ortak bildirinin temel ruhunun "düpedüz inkarı" olduğunu belirterek "ABD'nin, bu çirkin davranışının gelecekteki gelişmeler üzerindeki olası sonuçlarını düşünmesi ve derhal gemimizi iade etmesi gerekiyor. Bundan böyle, ABD'nin her hareketini dikkatlice izleyeceğiz." ifadesini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığından 9 Mayıs'ta yapılan açıklamada, kömür taşımak için kullanılan Kuzey Kore'ye ait kargo gemisi "Wise Honest"e, ABD kara sularına yaklaşması üzerine el konduğu bildirilmişti.

ABD'nin ilk kez bir Kuzey Kore kargo gemisine el koyduğunu belirten yetkililer, geminin bakım ve ekipman ihtiyacının "yanlışlıkla" Amerikan bankaları üzerinden dolarla karşılandığını belirtmişti.

Açıklamada, geminin Kuzey Kore'nin kömür transferine ilişkin uluslararası yaptırımları ihlal ettiği vurgulanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kargo gemisi Kuzey Kore

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