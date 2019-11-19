HABER

Kuzey Kore, ABD'nin Güney Kore'yle ortak askeri tatbikatı ertelemesini yeterli bulmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 15:14 | Son Güncelleme

Kuzey Kore, ABD'nin Güney Kore'yle ortak askeri tatbikatı ertelemesini yeterli bulmuyor

SEUL/ Kuzey Kore yönetimi, ABD'nin ülkeye yönelik "iyi niyet göstergesi olarak" Güney Kore ile ortak askeri tatbikatı erteleme kararını dikkate almayacaklarını açıkladı.

Kuzey Koreli üst düzey yetkililerden Kim Yong-chol, ABD'nin, "nükleer müzakerelerin yeniden başladığını görmek istiyorsa, bu askeri tatbikatı tamamen rafa kaldırması ve ülkesine karşı düşmanca tutumu terk etmesi" gerektiğini belirtti.

Kim Yong Chol, Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'da yer alan açıklamasında, ABD'nin "tatbikatı erteleme kararını 'iyi niyet' olarak nitelendirerek ve 'ödün' olarak sunarak, Kore Yarımadasındaki barış ve istikrara katkıda bulunmuş gibi iyi bir izlenim bırakmaya çalıştığı" değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'nin, ABD ile Güney Kore arasındaki ortak askeri hava tatbikatını erteleme kararını yeterli bulmadığını vurgulayan Kim, ABD'nin, tatbikattan tamamen vazgeçmesini ya da bunu kati olarak sonlandırmasını istediklerini ifade etti.

Tatbikatı ertelemenin, Kore Yarımadasındaki barış ve güvenliğin sağlanması anlamına gelmediğini ve meselelerin çözümüne yönelik diplomatik çabalara yardımcı olmadığını kaydeden Kim, "ABD, Pyongyang’a yönelik düşmanca siyasetini sona erdirmeden nükleer silahsızlanma müzakerelerinin hayalini kurmamalı." ifadesini kullandı.

- "Düşmanca siyaset sona ermeden diyalog imkansız"

Öte yandan, Yonhap ajansının haberine göre, Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim Myong-gil, KCNA'ya verdiği demeçte, ekim ayında İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki görüşmelerinin ardından ABD'nin, İsveç aracılığıyla gelecek ay iki ülke arasında yeni bir müzakere düzenlenmesi teklifinde bulunduğunu söyledi.

Başmüzakereci Kim, "Pyongyang ve Washington arasındaki diyaloğun, ABD'nin Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca siyasetini bırakma yönünde cesur bir karar almadığı sürece imkansız olduğunu" belirtti.

İsveç'in, ABD ile Kuzey Kore arasında diyalog kurulması için "daha fazla çaba harcamasına gerek olmadığı", müzakerelerin yeniden başlamamasının "iletişim kanalı veya ara bulucu eksikliğinden" kaynaklanmadığını ifade eden Kim, "ABD’nin Kuzey Kore'nin üstüne düştüğü izlenimini vermemek için İsveç aracılığıyla diyalog teklifinde bulunuyor gibi göründüğü" yorumunu yaptı.

- ABD ve Güney Kore ortaklığındaki askeri tatbikata Kuzey Kore'ye yönelik "iyi niyet" ertelemesi

ABD Savunma Bakanı Mark Esper ve Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo, önceki gün, Güney Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı için bulundukları Tayland'da düzenledikleri ortak basın toplantısında ortak hava tatbikatını ertelediklerini duyurmuştu.

Esper, "Bu kararı, diplomasi ve barışın gelişmesine olanak veren bir ortama katkı sağlaması için bir iyi niyet jesti olarak aldık. Pyongyang'ı da aynı şekilde iyi niyet göstererek koşulsuz ve tereddütsüz müzakere masasına dönmeye çağırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump da pazar günü Twitter'da yaptığı paylaşımda, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a nükleer görüşmelere geri dönme çağrısı yapmıştı. Trump, mesajında, "Acele etmelisin ve anlaşmayı sağlamalısın. Yakında görüşürüz." diye yazmıştı.

Kuzey Kore ise ABD Başkanı Trump'ın, yakında Pyongyang lideri Kim Jong-un ile görüşebileceği imasına karşılık, ülkeye yararı olmayan görüşmelerle ilgilenmediklerini bildirmişti.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Kim Kye Gwan dün, KCNA'daki açıklamasında, Washington'un nükleer müzakereleri canlı tutmak için Kuzey Kore'ye karşı "düşmanca siyasetine" son vermesi gerektiğini belirtmişti.

Tarafların geçen yıl hazirandan bu yana 3 zirve ve başka toplantılar yaptığını ancak ilişkilerde bir iyileşme olmadığını vurgulayan Kim, "ABD kendi lehine zaman kazanmaya çalışıyor. Bize yarar sağlamayan bu tür buluşmalarla artık ilgilenmiyoruz. Karşılığında bir şey almadığımız için ABD Başkanı'na sadece övünebileceği bir şey hediye etmeyeceğiz, hatta Başkan Trump'ın iftihar ettiği başarıların karşılığını alacağız." yorumunda bulunmuştu.

- Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arınması için Trump-Kim zirveleri

Trump ile Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti.

Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşen Trump ve Kim, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

- Washington'a yıl sonuna kadar süre verilmişti

Kuzey Kore ve ABD arasında 5 Ekim'de İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki görüşmeler ilk gününde kesilmiş, Pyongyang yönetimi, ABD tarafının düşmanca yaklaşımını değiştirecek tatmin edici bir adım atmadığı müddetçe, Kuzey Kore'nin "bu bıkkınlık veren müzakereleri" sürdürme niyeti olmadığı açıklamasını yapmıştı.

Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim, Stockholm'deki görüşmelere ilişkin, ABD müzakere heyetinin esneklik göstermediğini, eski tutum ve görüşlerinde ısrar ettiğini kaydederek, "Onlar bizi hayal kırıklığına uğrattı ve müzakere masasına hiçbir şey getirmeyerek hevesimizi kırdılar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kim, müzakere sürecinin yeniden başlamasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu belirterek, Washington'a yıl sonuna kadar süre vermişti.

PARTNERŞok iddia! 'Evliyken başka adamlarla...'Şok iddia! 'Evliyken başka adamlarla...'
Çok sayıda işçiyi işten çıkartan giyim sektörünün devine protestoÇok sayıda işçiyi işten çıkartan giyim sektörünün devine protesto
TIR'ın dorsesinde 117 kaçak göçmen yakalandıTIR'ın dorsesinde 117 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kim Yong Chol Kuzey Kore Başmüzakerecisi Kim Myong-gil

En Çok Okunan Haberler

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

İstanbul'a yeni metrobüsler! İBB Başkanı İmamoğlu test etti

Fenerbahçeli yıldız milli takımda coştu

Fenerbahçeli yıldız milli takımda coştu

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da yeniden ortaya çıkan İSPARK değnekçileriyle ilgili yeni gelişme

İSPARK değnekçileri hakkında yeni gelişme

TIR'ın dorsesinde 117 kaçak göçmen yakalandı

TIR'ın dorsesinde 117 kaçak göçmen yakalandı

Açık unutulan kamyon kasası kapağının çarptığı kadın hayatını kaybetti

Kahreden anlar kamerada!

Tarlalarına giren 6 domuzu vurup, poz verdiler!

Tarlalarına giren 6 domuzu vurup, poz verdiler!

Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

Büyükanıt'ın eşi son yolculuğuna uğurlandı

Ecem Balcı'nın katiline ağırlaştırılmış müebbet hapis!

Korkunç cinayette yeni gelişme! Mahkeme kararını verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.