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Kuzey Kore: ‘ABD’yle Müzakereyi Yeniden Değerlendiriyoruz’

15.03.2019 20:17 | Son Güncelleme

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Amerika’yla diplomatik müzakerelere devam edip etmeme ve nükleer denemelerini sürdürüp sürdürmeyeceği konusunu yeniden değerlendirdiği açıklandı

Kuzey Kore: ‘ABD’yle Müzakereyi Yeniden Değerlendiriyoruz’

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un Amerika’yla diplomatik müzakerelere devam edip etmeme ve nükleer denemelerini sürdürüp sürdürmeyeceği konusunu yeniden değerlendirdiği açıklandı.

Pyongyang’da yabancı basin kuruluşlarına konuşan Dışişleri Bakanı Choe Son Hui, Kuzey Kore’nin geçen ay Vietnam’ın başkenti Hanoi’de Trump ve Kim arasındaki müzakerelerden uzlaşı çıkmamasından hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

“Pompeo ve Bolton güvensizlik ortamı yarattı”

Kuzey Koreli yetkili, Vietnam’daki zirvede Trump’ın müzakereye daha istekli olmasına rağmen Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ın “tavizsiz talepleriyle düşman ve güvensizlik ortamı yaratıldığını” savundu. Zirve sonrası yapılan açıklamaların, müzakere iklimini daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe, buna rağmen iki liderin “kimyası gizemli bir şekilde harika” dedi ve kişisel ilişkilerin hala iyi olduğunu söyledi.

“ABD altın fırsatı kaçırdı”

Vietnam’ın başkenti Hanoi’de geçen ay düzenlenen Trump-Kim zirvesi, nükleer programının sonlandırılması karşılığında Kuzey Kore’nin yaptırımların tamamen kaldırılmasını istemesi sonucu anlaşma olmadan sona ermişti.

Ancak Kuzey Koreli bakan yaptırımların tamamen kaldırılmasını asla talep etmediklerini savundu. Amerika’yı Kuzey Kore’nin müzakere masasındaki taleplerini farklı bir şekilde dile getirmekle suçlayan yetkili “net olan bir şey var ki o da ABD altın bir fırsatı elinden kaçırdı” diye konuştu.

Yaklaşık bir saat süren basın toplantısında gazetecilerin soru sormasına izin verilmedi.

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