Kuzey Kore Amerika'yı Suçladı

Kuzey Kore yönetimi, Amerika tavrını değiştirmedikçe yeniden müzakere masasına oturulmayacağını duyurdu. Kuzey Kore, Amerika’nın tavrını tek taraflı olarak niteledi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, ülkenin devlet medyasında yer aldı. Adı açıklanmayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasında, Trump yönetimi Pyongyang’ın tek taraflı olarak nitelediği tavrından vazgeçmediği sürece Kuzey Kore’nin görüşmelere dönmeyeceğini söyledi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ve Amerika Başkanı Donald Trump, Şubat ayında biraraya gelmişler ancak zirveden Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda herhangi bir anlaşma çıkmamıştı. Kuzey Kore, kendisine yönelik ambargoların kaldırılmasını talep ederken Amerika, nükleer silahlardan arınma konusunda tam bir işbirliği olmadan bunun mümkün olmayacağını söylüyor.

Son olarak bugün yapılan açıklamada Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika’yı görüşmelerin çökmesi konusunda suçladı ve Amerika’nın Kuzey Kore’den taleplerini “imkansız istekler” olarak niteledi.