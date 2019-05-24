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Kuzey Kore Amerika'yı Suçladı

24.05.2019 13:23 | Son Güncelleme

Kuzey Kore yönetimi, Amerika tavrını değiştirmedikçe yeniden müzakere masasına oturulmayacağını duyurdu

Kuzey Kore Amerika'yı Suçladı

Kuzey Kore yönetimi, Amerika tavrını değiştirmedikçe yeniden müzakere masasına oturulmayacağını duyurdu. Kuzey Kore, Amerika’nın tavrını tek taraflı olarak niteledi.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama, ülkenin devlet medyasında yer aldı. Adı açıklanmayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasında, Trump yönetimi Pyongyang’ın tek taraflı olarak nitelediği tavrından vazgeçmediği sürece Kuzey Kore’nin görüşmelere dönmeyeceğini söyledi.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un ve Amerika Başkanı Donald Trump, Şubat ayında biraraya gelmişler ancak zirveden Kuzey Kore’nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda herhangi bir anlaşma çıkmamıştı. Kuzey Kore, kendisine yönelik ambargoların kaldırılmasını talep ederken Amerika, nükleer silahlardan arınma konusunda tam bir işbirliği olmadan bunun mümkün olmayacağını söylüyor.

Son olarak bugün yapılan açıklamada Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerika’yı görüşmelerin çökmesi konusunda suçladı ve Amerika’nın Kuzey Kore’den taleplerini “imkansız istekler” olarak niteledi.

Sözcü, “Amerika’nın zihnindeki yapıyla bir santim dahi ilerleme sağlayamayacağını bir kez daha net olarak söylüyoruz. Kuzey Kore’ye karşı güvensiz ve düşmanca hareketlerinin devamı halinde bizim de tepkilerimizin artacağını belirtiyoruz” diye konuştu.

Kuzey Kore yönetimi uzunca bir aranın ardından yeniden füze denemelerine de başlamış durumda. Trump, Kim Jong Un’la ilk olarak geçen yıl biraraya gelmişti. Şubat ayındaki üçüncü görüşmede ilerleme sağlanamamasına karşın Trump, bir görüşmenin daha yapılabileceğini ifade etmişti.

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