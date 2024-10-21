'Kuzey Kore asker gönderdi' iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü: ABD'den Rusya'yı kızdıracak Ukrayna hamlesi!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş başta ABD olmak üzere Batı ülkeleri tarafından harlanmaya devam ediyor. Rusya'nın Kuzey Kore ile olan bir dizi anlaşma imzalaması ve sıkı ilişkileri ABD'yi Ukrayna üzerinde yeni adım atmaya zorladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin'i kabul etti. Toplantı öncesinde konuşan Zelenskiy, ülkesine destek verdiği için ABD'ye teşekkür etti.

ABD'DEN UKRAYNA'YA 400 MİLYON DOLARLIK YENİ PAKET

Zelenskiy, ABD'nin, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Kiev'e sağladığı yardımın önemini de vurguladı.

Austin ise ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirterek, "Bugün, Ukrayna'ya mühimmat, askeri teçhizat ve silahlar için 400 milyon dolarlık bir Başkanlık Yardım Paketi tahsis edildiğini duyurmak istiyorum." dedi.

Ukrayna Savunması Temas Grubunu bir kez daha toplamak istediğini kaydeden Austin, "Ukrayna'nın kazanması için Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamak üzere 50'den fazla ülkeden oluşan bir koalisyonla çalışıyoruz." diye konuştu.

ZELENSKI: 10 BİN KUZEY KORE ASKERİ KONUŞLANDIRILACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Brüksel'de gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın savaş alanına yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askeri konuşlandırmaya hazırlandığını söylemişti.

Zelenski, Kuzey Kore'yi Rusya'ya silah, işçi ve asker yardımı yapmakla suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) daha sonra, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker gönderdiğine ilişkin iddiaların incelendiğini bildirmişti.