HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. 'Kuzey Kore asker gönderdi' iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü: ABD'den Rusya'yı kızdıracak Ukrayna hamlesi!

'Kuzey Kore asker gönderdi' iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü: ABD'den Rusya'yı kızdıracak Ukrayna hamlesi!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
21.10.2024 18:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ile Rusya arasında Ukrayna üzerinden devam eden tansiyonda her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Rusya'nın Kuzey Kore ile olan yakın ilişkileri ve Kuzey Kore'nin Rusya safında Ukrayna'ya karşı asker yollayacağı iddiası gündemde bomba etkisi yaratmıştı. ABD'den cevap niteliğinde bir hamle geldi. ABD Savunma Bakanı Llyod Austin Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni savunma yardımı yapacaklarını duyurdu.

'Kuzey Kore asker gönderdi' iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü: ABD'den Rusya'yı kızdıracak Ukrayna hamlesi!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş başta ABD olmak üzere Batı ülkeleri tarafından harlanmaya devam ediyor. Rusya'nın Kuzey Kore ile olan bir dizi anlaşma imzalaması ve sıkı ilişkileri ABD'yi Ukrayna üzerinde yeni adım atmaya zorladı.

Screenshot_4

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinde temaslarda bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin'i kabul etti. Toplantı öncesinde konuşan Zelenskiy, ülkesine destek verdiği için ABD'ye teşekkür etti.

zz

ABD'DEN UKRAYNA'YA 400 MİLYON DOLARLIK YENİ PAKET

Zelenskiy, ABD'nin, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana Kiev'e sağladığı yardımın önemini de vurguladı.

Austin ise ABD'nin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirterek, "Bugün, Ukrayna'ya mühimmat, askeri teçhizat ve silahlar için 400 milyon dolarlık bir Başkanlık Yardım Paketi tahsis edildiğini duyurmak istiyorum." dedi.

Ukrayna Savunması Temas Grubunu bir kez daha toplamak istediğini kaydeden Austin, "Ukrayna'nın kazanması için Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamak üzere 50'den fazla ülkeden oluşan bir koalisyonla çalışıyoruz." diye konuştu.

kk

ZELENSKI: 10 BİN KUZEY KORE ASKERİ KONUŞLANDIRILACAK

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Brüksel'de gazetecilere verdiği demeçte, Rusya'nın savaş alanına yaklaşık 10 bin Kuzey Kore askeri konuşlandırmaya hazırlandığını söylemişti.

kuzey kore

Zelenski, Kuzey Kore'yi Rusya'ya silah, işçi ve asker yardımı yapmakla suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) daha sonra, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker gönderdiğine ilişkin iddiaların incelendiğini bildirmişti.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kore Rusya abd zelenski
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 'dudak dudağa öpüşme' şoku! Gözaltına alındılar

Dilan Polat ve Sıla Doğu'ya 'dudak dudağa öpüşme' şoku! Gözaltına alındılar

FETÖ'nün ölüm haberini böyle verdi! TRT'de dikkat çeken kıyafet detayı

FETÖ'nün ölüm haberini böyle verdi! TRT'de dikkat çeken kıyafet detayı

FETÖ'cü Hakan Şükür'den paylaşım gecikmedi! Türk vatanseverler 'Gebermiş' derken, Hakan Şükür 'teröriste' rahmet diledi!

FETÖ'cü Hakan Şükür'den paylaşım gecikmedi! Türk vatanseverler 'Gebermiş' derken, Hakan Şükür 'teröriste' rahmet diledi!

Gülen'in ölümünü anons edişini duyanlar dondu kaldı

Gülen'in ölümünü anons edişini duyanlar dondu kaldı

'Yayın ilkelerini dikkate almayacağım' dedi terörist Fetullah Gülen'in ölüm haberini veriş şekli sosyal medyayı salladı

'Yayın ilkelerini dikkate almayacağım' dedi terörist Fetullah Gülen'in ölüm haberini veriş şekli sosyal medyayı salladı

'Bakın lideriniz geberdi' diyerek FETÖ'cülere seslendi: Ölüm haberinin mutluluğuyla davullu zurnalı kutlama yapıldı

'Bakın lideriniz geberdi' diyerek FETÖ'cülere seslendi: Ölüm haberinin mutluluğuyla davullu zurnalı kutlama yapıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Rahatlıktan ödün vermeyenlerin ilk tercihi Camper'da %50'ye varan indirimler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.