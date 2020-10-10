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Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

10.10.2020 17:24 | Son Güncelleme

Kuzey Kore'de İşçi Partisi'nin 75. kuruluş yıldönümü nedeniyle, Devlet Başkanı Kim Jong-un da katıldığı ve füzelerin sergilendiği bir resmi geçit töreni yapıldı.

Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi

Kuzey Kore'de İşçi Partisi'nin 75. kuruluş yıldönümü nedeniyle, Devlet Başkanı Kim Jong-un da katıldığı ve füzelerin sergilendiği bir resmi geçit töreni yapıldı.

Nadiren gece saatlerinde yapılan resmi geçitler, genelde ülkenin yeni füzeleri ve silahlarını göstermek için kullanılıyor. Uzmanlar, sabaha karşı yapılan törende kıtalararası füzelerin de net bir şekilde görüldüğünü söyledi.

Bu, Kuzey Kore'de son iki yıldır yapılan ilk askeri geçit töreni ve ABD'deki başkanlık seçimlerinden haftalar önce düzenlendi.

Kuzey Kore, Donald Trump ve Kim Jong-un'un 2018'deki ilk zirvelerinden bu yan, resmi geçit törenlerinde hiç balistik füze kullanmıyordu.

Kuzey Kore Ordusu'na göre tören, yerel saatle sabaha karşı, gün doğmadan yapıldı. Törenin neden bu kadar erken bir saatte yapıldığı bilinmiyor.

Törene hiçbir yabancı medya ve yabancı ülke vatandaşı alınmadı.
Geçite katılanların hiç biri maske takmadı.

Görüntülerde, gri bir takım elbise giyen Kim, çocuklardan çiçek alırken görüldü.

Kim, törendeki konuşmasında ülkesinin "nefsi müdafaa ve caydırıcılık için ordusunu güçlendirmeye devam edeceğini" söyledi.

Ayrıca Kim, hiçbir Kuzey Koreli'nin Covid-19'a yakalanmamasına müteşekkir olduğunu belirtti.

Kim "Bu şeytani virüsün kötülükleriyle dünya genelinde mücadele eden halklara, sağlık diliyorum" dedi.

Ülkede koronavirüs vakasının görülmediğini söylemesine karşın, Kuzey Kore lideri sıkı kısıtlamaların yürürlükte kalması için üst düzey toplantılar yapıyor.

Uzmanlar, ülkede hiç koronavirüs vakası olmadığı iddiasını inandırıcı bulmuyor.

Resmi geçitte, maske takanlara rastlanmazken, AFP Haber Ajansı, önceki yıllardakine kıyasla daha az kişinin katıldığını bildirdi.

Kuzey Kore, komşu Çin'den hastalığın yayılmasını önlemek için Ocak ayında sınırlarını kapatmıştı.
askerler

Yetkili makamların, sınır boyunca "öldürmek için ateş etme" emri verdiği ve ülkele girişleri önlemek için bir tampon bölge oluşturdukları bildiriliyor.

Kim geçen ay, bir Güney Kore vatandaşının vurulup, öldürülmesinden dolayı özür dilemişti. Güney Kore, 47 yaşındaki adamın Kuzey sularında sürüklenirken bulunduğunu ve daha sonra vurulup, ateşe verildiğini söylemişti.

Uydu görüntülerinde, haftalardır geçit töreni için yapılan hazırlıklar görülüyordu.

Pyongyang'daki yabancı yetkililere, kentte dolaşmama, etkinlik alanından uzak durma ve fotoğraf çekmeme uyarısı yapılmıştı.

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