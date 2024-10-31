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  4. Kuzey Kore askerleri sıcak noktada! ABD'den açıklama geldi: 'Meşru askeri hedef olurlar'

Kuzey Kore askerleri sıcak noktada! ABD'den açıklama geldi: 'Meşru askeri hedef olurlar'

31.10.2024 23:34
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken "En son bilgiler, bu Kuzey Kore güçlerinden 8 bininin Kursk bölgesine konuşlandırıldığını gösteriyor" dedi. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ise "Eğer Kuzey Kore birlikleri Ukrayna'ya karşı muharebe veya cephede destek operasyonlarına girerse kendilerini meşru askeri hedef haline getirecektir." diye konuştu.

Kuzey Kore askerleri sıcak noktada! ABD'den açıklama geldi: 'Meşru askeri hedef olurlar'

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Washington D.C.'de resmi ziyaret için bulunan Güney Koreli mevkidaşları ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"8 BİNİ KURSK BÖLGESİNE KONUŞLANDIRILDI"

Bakan Blinken, ABD'nin halihazırda Rusya'da 10 bin civarında Kuzey Kore askerinin olduğunu değerlendirdiklerini belirterek, "En son bilgiler, bu Kuzey Kore güçlerinden 8 bininin Kursk bölgesine konuşlandırıldığını gösteriyor." diye konuştu.

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Blinken, bu birliklerin, Ukrayna güçlerine karşı çatışmaya girdiğini henüz görmediklerini ancak gelecek günlerde bunun olacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

"MEŞRU HEDEF HALİNA GELİR"

Savunma Bakanı Austin de Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini topçuluk ve siper temizleme dahil temel piyade operasyonları üzerine eğittiği yönünde değerlendirmeleri olduğunu aktararak, "Tüm bunlar, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı tercih ettiği savaşta bu yabancı güçleri ön cephe operasyonlarında kullanmayı amaçladığını güçlü şekilde gösteriyor." dedi.

Rusya'nın Kuzey Kore askerlerine Rus üniforması ve ekipmanları da sağladığını kaydeden Austin, "Eğer Kuzey Kore birlikleri Ukrayna'ya karşı muharebe veya cephede destek operasyonlarına girerse kendilerini meşru askeri hedef haline getirecektir." diye konuştu.

Austin, gelişmeleri bölgedeki diğer müttefik ve ortaklarla istişare halinde yakından izlediklerini bildirdi.

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ORTAKLIK ANLAŞMASI İMZALANMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan da aynı gün yapılan açıklamada Ukrayna ile savaşmak üzere Rusya'ya 3 binden fazla askerin getirildiği ve bu askerlerin bazılarının muhtemelen Kursk bölgesine yerleştirildiği açıklanmıştı.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Kuzey Kore Rusya Ukrayna abd
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